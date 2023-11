La Familia Real de Dinamarca planta cara a la polémica a golpe de posado

Christian de Dinamarca ha hecho frente a una de las jornadas más especiales de su vida. Como hizo la Princesa Leonor el pasado 31 de octubre, el Príncipe danés ha jurado la Constitución de su país, aunque dentro del marco por la polémica generada en torno a las imágenes de su padre con Genoveva Casanova. Un escándalo que hace apenas una semana azotaba todos los rincones de Europa y al que ahora Federico, Mary, Margarita y Christian de Dinamarca han hecho frente con un posado aparentemente feliz.

Todas las miradas estaban puestas sobre el Príncipe Christian en su gran día. La Sala del Consejo de Estado se había convertido en el enclave en el que se preveía una reaparición conjunta no solo del joven y de su abuela, sino de los padres del protagonista. Algo que finalmente no ha sucedido, ya que en un primer momento tan solo han sido fotografiados en el Palacio de Christiansborg Su Alteza Real el Príncipe Christian, el heredero al trono danés y la actual monarca. La ausencia de Mary Donaldson hacía saltar las alarmas, pero unos minutos más tarde, la Princesa consorte acaparaba la primera plana de los focos y dejaba entrever que no había acudido a la sede del Folketing antes por cuestiones protocolarias.

Mary de Dinamarca reaparece en el último momento junto al resto de la Familia Real

Tras la jura de la Constitución por parte de Christian de Dinamarca, tanto él como sus padres y su abuela han protagonizado uno de los posados más esperados hasta la fecha. Los cuatro han sacado su mejor sonrisa ante las cámaras para inmortalizar un momento histórico dentro de la Corona danesa, en parte empañado por el escándalo entre el Príncipe Federico y Genoveva Casanova: “Tras el Consejo de Estado de hoy, cuando Su Alteza Real el Príncipe Christian firmó la llamada declaración solemne de querer cumplir con la Constitución, el día fue inmortalizado con retratos del Príncipe junto a Su Majestad la Reina, el Príncipe Heredero y el Gobierno”, escribía la Casa Real a través de sus redes sociales.

Podría decirse que la imagen en cuestión es un claro golpe en la mesa de la Familia Real ante las informaciones que han salido a relucir en los últimos días. Todas ellas han situado al heredero al trono danés en el ojo del huracán, razón por la que la soberana ha tomado cartas sobre el asunto a la hora de declinar la invitación a los medios de comunicación durante el día de la Caza del Rey, uno de los más destacados para el núcleo duro de la Casa Real.

Aunque la instantánea que más ha llamado la atención ha sido la de Margarita II junto a los príncipes herederos y el primogénito de estos, el post también ha contado con otras fotografías. En ellas, los cuatro miembros de la Familia Real posan junto a los rostros más destacados del Gobierno danés en una fecha que ha marcado un antes y un después dentro de la monarquía de Dinamarca.