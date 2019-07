El príncipe Félix de Dinamarca cumplió ayer 17 años y por tal motivo la Casa Real compartió dos nuevas fotografías suyas. El hijo del príncipe Joaquín, nieto de la reina Margarita, aparece posando con un look informal, nada elaborado, pero su porte y su sonrisa no han pasado inadvertidos. Ha pegado un estirón y ya no es aquel dulce niño a la sombra de su hermano mayor…

Feliz 17 cumpleaños

En los nuevos retratos se observa que Félix ha crecido bastante, sus rasgos infantiles se han transformado para dar paso a un atractivo jovencito que amenaza el ‘reinado’ de su hermano mayor, el príncipe Nicolás, que el próximo 28 de agosto cumplirá 20 años y lleva varias temporadas robando todos los corazones.

La belleza de Nicolás de Dinamarca eclipsa a su padre en su 50 cumpleaños.

Federico y Mary acogen a la reina Margarita en sus vacaciones.

Sonrisa seductora

¡Pero cuidado con Félix! Esta sonrisa es ganadora. Si su hermano tiene una belleza morena, él es más rubio, pero ambos comparten la mirada azul y rasgada, una herencia de su madre, Alexandra Manley, que tiene orígenes chinos.

Margarita de Dinamarca cumple 79 años y sus nietos le roban el foco.

Dos hermanos muy unidos

Nicolás de Dinamarca, el nuevo bombón de la realeza europea.

El príncipe Nicolás, de modelo a cadete del ejército.

Un matrimonio roto, pero civilizado

Nicolás y Félix son fruto del primer matrimonio de Joaquín de Dinamarca con Alexandra Manley, que estuvieron casados desde 1995 hasta 2005. Pese a la ruptura, la pareja ha conseguido mantener una relación más o menos fluida. Buena parte de ello se debe al tratamiento que se le dio tras el divorcio, con condiciones muy favorables, una pensión vitalicia y el título de condesa de Frederiksborg, por tratarse de la madre de dos miembros de la Familia Real danesa.

Niños de mamá

Los chicos se quedaron a vivir con ella, pero sin dejar la primera línea de la realeza. Alexandra volvió a casarse en 2007 con el fotógrafo Martin Jorgensen, del que se divorciaría en 2015 sin haber tenido más hijos. Este fue como un segundo padre para Nicolás y Félix. El hecho es que los niños ya han crecido, y el mayor incluso tiene novia, la danesa Benedikte Thoustrup, para desgracia de sus muchas y celosas seguidoras.

¿Sin novia?

En cuanto a Félix, de momento no se le conoce ninguna novia ni primer amor oficial. Todavía es el niño de mamá, pero no se le pierde ojo. Promete ser altísimo y espigado, como su hermano, quien ya es toda una estrella de la realeza danesa por algo tan aleatorio como su belleza, que además le ha reportado sus primeros trabajos como modelo. A Félix también le sobrarían condiciones para seguir sus pasos.

Su otra familia

También el príncipe Joaquín rehizo su vida junto a la francesa Marie Cavallier, con quien ha tenido otros dos hijos: los príncipes Henrik y Athena, los dos hermanitos pequeños de los guapos Nicolás y Félix, a los que adoran. Así de unidos posaban todos durante la gran fiesta por el 18 cumpleaños de Nicolás. Félix los hará el año que viene y se espera que reciba los mismos honores.

Su hermano modelo

Nicolás, el nieto mayor de la reina Margarita de Dinamarca, sorprendió a todo el mundo cuando debutó en junio de 2018 desfilando para Burberry y Dior en las pasarelas de París. Después fichó por la agencia española Scoop Models. Su físico privilegiado era y es un gran reclamo publicitario. Si bien ahora ha decidido reorientar su carrera (con un breve paso por el ejército) y estudiar Economía General de Negocios, para lo cual se ha matriculado en la prestigiosa escuela Copenhagen Business School.

‘Duelo’ de hermanos

A partir de ahora parece que se cierne un ‘duelo’ de hermanos en toda regla. Aunque la competencia por la belleza no pasa de un juego para sus fans, está por ver quién gana la batalla de los corazones adolescentes: Nicolás o Félix, ¡o los dos!