La belleza de Nicolás de Dinamarca eclipsa a su padre en su 50 cumpleaños

El príncipe Joaquín de Dinamarca cumplió 50 años el pasado 7 de junio. Medio siglo de vida para el menor de los dos hijos de la reina Margarita que no podía pasarse por alto. Y por eso lo celebraron a lo grande con una gala de aniversario que congregó a toda la Familia Real danesa en el Palacio Real de Amalienborg en Copenhague. Pero si todo eran parabienes para el cumpleañero fue otro príncipe el que atrajo las miradas hacia sí…

Una familia unida y feliz

La Casa Real danesa hizo públicas varias nuevas fotografías con motivo de este cumpleaños. Joaquín posó junto a su familia: su esposa, Marie Cavallier, y sus cuatro hijos. Los dos mayores, Nicolás, de 19 años, y Félix, de 16, nacidos de su primer matrimonio con Alexandra Manley; y los pequeños, de su actual esposa, Henrik, de 10 años, y Athena, de 7.Una estampa muy entrañable, con gestos que los muestran unidos y sonrientes. Marie posa su mano en la pierna del hijo mayor de su marido; la única niña de la casa lo hace sentada sobre la pierna de su papá; y Henrik se sitúa también sobre el regazó de su hermano Félix.

El nuevo y extraño retrato oficial de Joaquín de Dinamarca

Siguiendo una costumbre muy arraigada, la Casa Real ha lanzado los nuevos retratos con motivo de este aniversario. En el caso del príncipe Joaquín se han decantado por esta original fotografía, que consiste en un montaje de tres retratos en un blanco y negro muy contrastado, casi barroco, que firma Steen Brogaard. Un trabajo de corte psicológico aunque ciertamente no del todo favorecedor.

Una gran gala de cumpleaños

El gran momento llegó con la gala para festejar este 50 cumpleaños. El palacio de Amalienborg desplegó su alfombra roja para acoger a los invitados. El agasajado lucía un esmoquin con chaqueta blanca, mientras que sus hijos mayores elegían sendos esmóquines negros. La princesa Marie, con un bonito vestido asimétrico con capita y los pequeños, con aires de domingo y acordes a su corta edad.

Una belleza que cautiva

Una vez más el príncipe Nicolás destacó en el grupo. Y es que su belleza no solo no pasa inadvertida sino que causa estragos, en el mejor sentido de la palabra. Su pelo largo, sus ojos azules, su sonrisa de premio, alto y espigado… Desde que cumplió los 18 años (el próximo 28 de agosto cumplirá 20 años) es objeto de deseo indiscutible y su planta ya le hace ganarse un dinero extra como modelo. No en vano ya ha desfilado en varias pasarelas, protagonizado alguna que otra campaña y, además, acaba de fichar por la agencia española Sight Management Studio, radicada en Madrid y Barcelona, en cuya nómina figuran otros guapos tops como Iván Sánchez y Juan Betancourt.

El príncipe Federico y su familia

Entre los invitados no podía faltar el hermano mayor del cumpleañero, el príncipe Federico de Dinamarca, acompañado por toda su familia. Ahí vimos a la princesa Mary, también con un vestido asimétrico de estilo griego, y sus cuatro hijos: Christian, de 13 años; Isabella, de 12 años; y los mellizos Vincent y Josephine, de 8 años.

Felicitado por su pueblo

La reina Margarita le organizó una fiesta privada

La reina Margarita los recibió a todos en el palacio, que es su residencia oficial. Y además se ocupó de organizar la cena de gala y la fiesta privada para su benjamín. Joaquín, que ocupa el sexto lugar en la línea de sucesión al trono danés, desarrolla su labor profesional ligado a las Fuerzas Armadas de su país y como patrón de diversas fundaciones solidarias. A partir del próximo septiembre y hasta el verano de 2020 seguirá un curso sobre capacitación de alta dirección militar de Francia, al que fue invitado por el propio ministro de Defensa francés. Entre sus aficiones sobresale su pasión por el motor, ya que incluso el corre como piloto con su equipo de carreras Cortina Racing en la Carrera Clásica Aarhus y el Gran Premio Histórico de Copenhague.

Música de Sinatra y Aznavour

La gran cena de cumpleaños incluyó un menú compuesto por: espárragos daneses blancos y verdes; Fjord de camarones y salsa mousseline; carne con salsa de cebolla; y tarta con compota de fresa y glaseado de chocolate. El programa musical fue de lo más variopinto, comenzando con la Marcha oficial dedicada al príncipe Joaquín y seguida por temas populares de Charles Aznavour, Dean Martin, Frank Sinatra y hasta «La chica de Ipanema» de Jobim.

Su carrera como modelo

El primogénito del homenajeado seguro que lo disfrutó mucho, aunque no sea música «de su época». Nicolás de Dinamarca volvió a brillar. Debutó como modelo en febrero de 2018 durante la London Fashion Week y ahora sus pasos lo conducen firmemente hacia adelante en el mundo de la moda. A priori no es una profesión demasiado ortodoxa para la realeza, pero los tiempos han cambiado mucho y el joven ofrece cualidades de sobra para hacerse su propio hueco. Seguro que su padre le «perdonó» que, una vez más, su hijo le robase un poco de protagonismo en un día tan especial, lo que no quita que también le pueda hacer sentir orgulloso.