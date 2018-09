1 Un gesto muy espontáneo

Quien seguro que no hubiera abierto esta cerveza y mucho menos acercársela a los labios es nuestra reina Letizia. Abstemia, salvo en contadas ocasiones o ambientes festivos en la intimidad, desde hace tiempo no se la fotografía en público con bebidas alcohólicas. El año pasado en el Pueblo Ejemplar de Asturias, los Reyes se sirvieron sidra, pero ella apenas la probó. Ni siquiera cuando brinda en las grandes cenas de gala bebe: solo hace el gesto d alzar la copa de champán, sin beber. En esta ocasión, Mary de Dinamarca se marca un tanto con una de las empresas más internacionales danesas, aun cuando quizás no le haga demasiada ilusión los comentarios que puedan surgir al hilo de tan terrenal situación.