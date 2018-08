8 Se casaron en 1967

En sus últimas apariciones públicas, Enrique de Dinamarca fue protagonista de varios escándalos. Muy recordada es la ocasión en la que aseguró que no quería ser enterrado junto a su mujer en el mausoleo de la catedral de Roskilde: “Ella me toma por un payaso. No me he casado con la reina para ser enterrado en Roskilde. Si ella quiere que me entierren a su lado, tiene que nombrarme rey consorte, eso es todo”, dijo en aquel momento.