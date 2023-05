El príncipe Harry no tendrá ningún papel fundamental durante la Coronación de su padre, Carlos III, y se reunirá con su familia cuanto antes.

Quedan apenas tres días para que Londres viva un momento histórico con la Coronación del rey Carlos III. Hace 70 años que no se celebra un acontecimiento de este tipo en Reino Unido, por lo que la emoción y la expectación es máxima. Además, habrá muchos más protagonistas que Carlos III y Camila, ya que otros familiares tendrán que llevar a cabo importantes papeles en esta cita.

Uno de ellos es el príncipe Guillermo, que será de los primeros en arrodillarse antes su padre el próximo sábado 6 de mayo. Además, también dirá unas palabras ante todos los presentes. Este detalle lo ha dado a conocer el arzobispo de Canterbury a Lambeth Palace. Esto hace indicar que va a ser un día de muchas emociones también para el actual príncipe de Gales.

El Príncipe Guillermo será uno de los primeros en arrodillarse ante su padre

"Yo, Guillermo, Príncipe de Gales, te juro mi lealtad, mi fe y mi verdad. Me doy a ti como tu siervo en cuerpo y alma. Con la gracia de Dios". Esta es la frase que dirá el heredero al trono el próximo sábado. Este homenaje se lo hará a su padre y será el único familiar de sangre que lo haga, ya que aunque el príncipe Harry estará presente en la ceremonia, este tomó la decisión de dejar de pertenecer a la familia real británica, por lo que no tendrá un papel tan importantes. Su brevísima presencia en la ceremonia se entiende como un veto que le hace su familia tras su decisión de dejar de pertenecer a la casa real, así como después de las polémicas declaraciones que ha hecho sobre su clan en 'Spare', su biografía. Hechos que han hecho levantar ampollas y cuyas consecuencias son evidentes: no estará Meghan Markle y la aparición de Harry en la Coronación será estrictamente la necesaria.

A este momento se le conoce como "Homenaje de la sangre real" y también lo hizo Felipe de Edimburgo en 1953 cuando le juró a Isabel II ser su "señor de vida y cuerpo". Igualmente, el Príncipe Guillermo será el único miembro de la realeza que presentará sus respetos de esta manera en el servicio religioso. Aunque va a estar presente en el acto, este ha confirmado que acudirá solo, sin la compañía de su esposa, Meghan Markle, que se quedará en Florida al cuidado de sus hijos, Archie Harrison y Lilibet. Curiosamente, el mayor de los hijos de los duques de Sussex cumple cuatro años el mismo día de la coronación, lo que ha hecho que Harry tome una drástica decisión: abandonar la coronación para regresar a casa y poder soplar las velas junto a su familia. Estará presente en la ceremonia celebrada en Westminster, pero una vez coronado su padre, cogerá un avión para no perderse el cuarto cumpleaños de su primogénito.

El príncipe Harry abandonará Londres tras el acto

Según adelanta el programa 'Hoy en día' de Telemundo, dos horas después de la coronación, el príncipe Harry tiene previsto regresar a Florida. "Se regresa para ver si puede pasar un poquito del cumpleaños de su hijo Archie, que va a estar celebrando ese día cuatro años de edad. El hecho que no va a estar en ningún protocolo luego de la coronación, eso le da la posibilidad de salirse de ese compromiso", indicó Alejandro Tremola, periodista experto en realeza de la cadena estadounidense.

El pueblo estará presente en el acto

La liturgia también supone otra clara ruptura con el pasado, puesto que el Arzobispo invitará a las personas de Reino Unido que presencien o escuchen la ceremonia a unirse al "Homenaje del Pueblo". Anteriormente, esta función recaía en los duques y condes hereditarios en la Abadía de Westminster. Se trata de un "momento nuevo y significativo en la tradición de la Coronación... Como nunca antes se ha ofrecido al público en general tal oportunidad de unirse a figuras nacionales para declarar su lealtad al Soberano". Esto es lo que se dice en los nuevos votos: "Juro que rendiré verdadera lealtad a Su Majestad, y a sus herederos y sucesores según la ley. Con la ayuda de Dios". A continuación, el arzobispo dirige al pueblo en la aclamación de Dios salve al Rey, siendo la respuesta: "Dios salve al Rey Carlos. Larga vida al Rey Carlos. Que el Rey viva para siempre".