Tom Parker Bowles no se calla y defiende a Camilla de los ataques de Harry

Desde que su madre, Camilla Parker Bowles, comenzara a ejercer como Reina consorte de Reino Unido tras el fallecimiento de la Reina Isabel II, Tom Parker Bowles y su hermana, Laura Lopes, han estado en el punto de mira. Hasta el momento, ambos han permanecido en un discreto segundo plano. A pocas semanas de que se celebre la Coronación, el juez de realities gastronómicos y escritor ha abandonado su hermético perfil para pronunciarse sobre los ataques que el Príncipe Harry ha propiciado hacia su madre en su explosivo libro de memorias.

Tom Parler Bowles ha concedido una entrevista al podcast 'The News Agents'. En ella ha hablado sobre algunos aspectos de actualidad y le han preguntado por la próxima gran celebración de la corona británica. Ante esto, el escritor ha comenzado dejando claro que su madre, Camilla, se casó con Carlos III enamorada y no por seguir una "estrategia", tal y como escribió el Príncipe Harry en 'Spare', su libro de memorias. "Me da igual lo que digan. Se casó con la persona que amaba y eso fue lo que pasó", se le escucha decir.

De la misma forma, también ha hablado sobre la próxima Coronación de su madre y ha expresado que Camilla está emocionada. "Cualquiera estaría nervioso en una ocasión tan importante en términos históricos. Creo que yo estaría aterrorizado si tuviera que caminar vistiendo túnicas antiguas. Ella es fuerte, pero tiene 75 años, y es difícil hacerlo. Nunca se ha quejado, simplemente se pone manos a la obra y lo hace", cuenta. Además, también ha defendido el derecho de la libertad de expresión de las personas en caso de que haya protestas en este día tan señalado: "Si la gente protesta, que proteste. Tenemos diferentes visiones y vivimos en un país civilizado". Igualmente, a la hora de ser preguntado por la asistencia de Harry y Meghan Markle al histórico evento, Tom Parker se niega a hacer ningún tipo de declaración. "Eso no tiene nada que ver conmigo", apostilla.

Tom asegura que irán a la Coronación para apoyar a su madre, Camilla

Tom y su hermana, Laura Lopes, así como sus parejas, estarán presentes en la Abadía de Westminster. Además, sus tres hijos, Gus y Louis Lopes y Freddy Parker Bowles tendrán un importante papel durante la ceremonia: ejercerán como pajes de Camilla. Además, el hijo de uno de sus sobrinos, Arthur Elliot, será otro de los encargados de escoltarla. Sobre esto, el escritor culinario también se pronunció en el podcast mencionado explicando que su hijo no es consciente del gran papel que va a desempeñar. "No creo que tenga ningún sentido de lo que ocurre. Es un niño de 13 años que ama el fútbol, es seguidor de los Spurs. Hay muchos ensayos previos y lo está haciendo con sus primos, que son sus dos mejores amigos, y otro primo segundo", argumenta. De la misma forma, ha dejado claro que son consciente de que aunque Camilla sea Reina de Inglaterra ellos no son miembros de la Familia Real Británica. "Solo estaremos allí para apoyar a nuestra madre", sentencia y niega que vayan a aparecer en el balcón del Palacio de Buckingham a saludar el próximo sábado 6 de mayo.