Está siendo una de las Navidades más particulares para la casa real británica. La segunda desde el fallecimiento de la reina Isabel II y la primera desde que Carlos III y su mujer Camila son monarcas. A esto hay que sumar las desavenencias con el príncipe Guillermo, al que no se le ha visto por Reino Unido ni se le espera. Él y Meghan Markle continúan poniendo distancia respecto a la familia real británica y haciendo su vida al margen. Las fechas navideñas no han sido la excepción ni motivo de acercamiento. Recientemente, se pudo ver a los Windsor más unidos que nunca, con permiso de los duques de Sussex, en la tradicional misa de Navidad. Para celebrar el primer aniversario de la coronación del rey han salido a la luz unas insólitas revelaciones sobre su intimidad. Así es como definen a la reina consorte y su relación con Carlos III sus más allegados.

Camila, "La roca" del rey Carlos III

A propósito de las Navidades, la BBC ha emitido el documental 'Charles III: the coronation year' en el que repasa este último año del monarca al frente de la casa real británica. Más allá del hito, lo llamativo del programa son los minutos que le dedican a Camila y ha valorar su matrimonio. Las personas más cercanas a la real pareja se han atrevido a opinar sobre su 'idilio' que se remonta a su juventud. Más aún, sobre "el bien" que le hace al monarca tener a alguien como la reina a su lado. "El hecho de que la pareja haya tenido que luchar para estar juntos, no ha hecho sino reforzar su inquebrantable vínculo", asegura lady Lansdowne. La aristócrata sabe de lo que habla. No en vano es una de las mejores amigas de Camila y una de las mujeres que ha vivido en primera persona la relación con Carlos III.

Annabel Elliot, por su parte, la define como "La roca del rey". La hermana de la reina es otra de las que se sincera frente a la cámara. Es la primera vez que se posiciona sobre el matrimonio de los reyes de forma pública y tan abiertamente. Pero si alguien ha sorprendido por encima del resto de participantes del documental, esa ha sido la princesa Ana. Poco dada a referirse a cuestiones personales de la familia real, la hermana de Carlos III ha confirmado el fuerte vínculo que la une a su cuñada. Por lo menos en lo que se refiere a su faceta como monarca. "La conozco desde hace mucho tiempo. Su comprensión del papel y de la diferencia que supone para el rey ha sido absolutamente excepcional. Aporta ese cambio de velocidad y tono, que es igualmente importante", asegura sobre ella.

"Son el yin y el yang. Polos opuestos, pero funcionan de maravilla"

La hermana de Camila es una de las grandes defensoras de la reina. Prueba de ello es la gran admiración que la profesa y que despliega en el documental de la BBC. "Ella es alguien completamente leal. Él le aporta todo. No estoy hablando de todo esto (se refiere al palacio de Buckingham), pero... Él tiene tantos conocimientos e intereses en tantas cosas diferentes... Ella no habría estado realmente abierta si no le hubiera conocido", indica sobre la unilateralidad de lo que se aportan el uno al otro.

"Son el yin y el yang. Son polos opuestos. Pero creo que funcionan de maravilla", sentencia la mejor amiga Annabel. Sin duda, un retrato de la pareja hasta ahora inédito. Y, más aún, de Camila, que durante décadas fue señalada por su polémico romance con Carlos III cuando aún estaba casado con Diana de Gales. "Un matrimonio de tres", lo definió la fallecida Lady Di.