Se desvela cómo se enteraron Harry y Meghan Markle del problema de salud de Carlos III

La Familia Real británica está viviendo una situación inusual al tener al Rey Carlos III y a su primogénito, el Príncipe Guillermo, de baja. En concreto, el monarca deberá ser intervenido en los próximos días debido a un agrandamiento de próstata. Por su parte, su hijo permanece al lado de su mujer, Kate Middleton, tras su operación abdominal. Unas noticias que han hecho saltar todas las alarmas en Reino Unido y que han traspasado fronteras. Ahora, hemos conocido cómo se han enterado el Príncipe Harry y Meghan Markle de la situación.

El Príncipe Harry y Meghan Markle se habrían enterado de la próxima operación del Rey Carlos III a través de la prensa, según apunta 'The Telegraph'. En concreto, el medio británico indica que Buckingham Palace sí informó de los problemas de salud del monarca a los miembros de alto rango de la Familia Real británica. El hijo menor de Diana de Gales sigue permaneciendo en este grupo pues fue nombrado como consejero de Estado del monarca a pesar de que tomara la decisión de dar un paso atrás dentro de la Casa Real. Esto haría pensar que debido a esa condición se habría enterado de forma privada. Sin embargo, parece que no fue así.

Según apunta el diario citado anteriormente, por las diferencias horarias entre Reino Unido y California se cree que los duques de Sussex se habrían enterado antes por la prensa. De la misma forma, 'The Telegraph' también pone en duda la manera en la que se enteraron de la situación de Kate Middleton. Hay que recordar que la relación entre los hermanos es más tensa de lo normal, por lo que insisten en que se habrían enterado a través del comunicado publicado sobre el ingreso de la Princesa de Gales.

El Príncipe Harry, en el punto de mira

En las últimas horas, el Príncipe Harry ha reaparecido en público tan solo unos días después de conocerse la situación inusual por la que atraviesa su familia. En concreto, el hermano del Príncipe Guillermo acudía a un evento de aviación, Living Legends of Aviation, y despertaba un sinfín de críticas por no hacer una mención a su padre y a Kate Middleton en su discurso. En concreto, habló durante cuatro minutos en el evento celebrado en Hollywood e hizo referencia a su pasado como piloto del helicóptero Apache. Muchos han tachado de una "falta de respeto" el hecho de no dedicarles unas palabras en su discurso al recibir una medalla. Ahora, todas las miradas están puestas en un posible viaje del hijo pequeño de Diana de Gales a Reino Unido para visitar a Carlos III y a su hermano.