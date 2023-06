Sarah Ferguson, la duquesa de York, operada de un cáncer de mama

Sarah Ferguson, la duquesa de York, ha sido operada tras haber sido diagnosticada de un cáncer de mama durante una mamografía rutinaria. El pronóstico de la exmujer del Príncipe Andrés, de 63 años, es "bueno" gracias a la detección temprana y se encuentra recuperándose con su familia en Windsor.

Sarah Ferguson ha sido recientemente diagnosticada con una forma precoz de cáncer de mama después de realizarse un control rutinario y su pronóstico es bueno. Fue entonces cuando se le aconsejó a la duquesa de York someterse a esa cirugía, que se realizó de forma exitosa. Ahora mismo, la exmujer del Príncipe Andrés se recupera con su familia en Windsor después de recibir los mejores cuidados médicos. Según ha hecho público su portavoz, la operación tuvo lugar en el hospital King Edward VII en Marylebone, en pleno centro de Londres. "Ha sido un momento difícil, pero está muy agradecida al personal médico que realizó la mamografía y al personal médico que la atendió estos últimos días, está increíblemente agradecida", reza el comunicado que ha hecho público su portavoz. En el escrito, Sarah Ferguson también se muestra agradecida por la mamografía que identificó la enfermedad, que no presentaba síntomas. Además, deja claro que su experiencia pone de relieve la importancia de las revisiones periódicas.

Tal y como ha publicado 'The Sun', tanto el Príncipe Andrés como sus hijas, la Princesa Beatriz, 34, y la Princesa Eugenia, 33, están al lado de la duquesa de York en Windsor mientras que se recupera. Al conocerse esta noticia, se entiende su ausencia en la Roya Ascot pues estaba sometiéndose a la operación. Ha sido este domingo, 25 de junio, cuando ha recibido el alta hospitalaria. Será la propia Sarah Ferguson la que hable en primera persona sobre su diagnóstico y el tratamiento este lunes, 26 de junio, en uno de los episodios de su podcast "Tea Talks with the Duchess and Sarah".

Sarah Ferguson fue abuela por tercera vez a finales de mayo

Eugenia de York y Jack Brooksbank dieron la bienvenida a su segundo hijo en común, Ernest George Ronnie Brooksbank, el pasado 30 de mayo. Sin embargo, no fue hasta el 5 de junio cuando la pareja quiso dar la buena noticia. La hija de Sarah Ferguson y su marido eligieron un nombre muy especial para su pequeño, el nombre de su tatarabuelo George, su abuelo George y su abuelo Ronald. Su hermano Augie, el primer hijo de la pareja,es uno de los que están más contentos con la llegada del pequeño Ernest, que pesó 3,2 kg: "Ya le encanta ser un hermano mayor".