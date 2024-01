La rabia de la reina Isabel con Harry y Meghan por usar su nombre 'secreto'

Hace casi año y medio que murió una de las reinas más icónicas de todos los tiempos: Isabel II de Inglaterra. Sin embargo, aún siguen descubriéndose facetas suyas que nos permiten conocerla mejor en un sentido más íntimo. La última revelación se refiere precisamente a un detalle muy privado y que le tocó mucho en su momento, pues tiene que ver con su propio nombre, o más bien con su cariñoso apelativo.

Según ha publicado el diario británico Daily Mail, esta fue su reacción cuando se enteró cómo su nieto el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, iban a llamar a su segunda hija: Lili Diana. Dos nombres de lo más simbólicos: Diana en honor a la fallecida Diana de Gales, madre de Harry y abuela de la niña; y Lili, diminutivo en referencia a la bisabuela paterna, a quien desde niña y solo en círculos familiares llamaban Lilibet.

"Solo poseo mi nombre y me lo han arrebatado", dijo la reina Isabel

Pues bien, ahora ha trascendido lo que pensó la soberana al conocer la decisión de los duques de Sussex. Y es que al contrario de lo que podría suponerse, que se sentiría halagada y honrada, Isabel II habría manifestado su enfado con unas contundentes palabras: "No poseo palacios, no tengo cuadros... ¡Lo único que poseo es mi nombre y ahora ellos me lo han arrebatado!".

Un pensamiento de lo más llamativo, ya que la reina Isabel atesoraba el nombre de Lilibet como una de sus grandes riquezas del corazón, en contraposición al histórico patrimonio de la monarquía, que no es personal, sino de la institución.

Así lo han desvelado algunos asistentes de la soberana en la época, tal y como recoge dicho diario. Este también cita el episodio en la nueva biografía del rey Carlos III escrita por Robert Hardman.

La reina Isabel se puso "más furiosa que nunca" por el nombre de su bisnieta

Según este autor, uno de los miembros del equipo de la anterior soberana le dijo que ella estaba "más furiosa que nunca" después de que los duques de Sussex comunicaran al mundo el nombre de su hija menor, nacida en California el 4 de junio de 2021, y de que estos afirmaran que nunca habrían utilizado su apelativo si la reina no hubiera estado de acuerdo.

Incluso un corresponsal de la BBC ha contado que otra fuente de palacio le dijo que la reina Isabel nunca fue consultada por los duques de Sussex respecto al uso de su nombre. Un dato que rebatieron Harry y Meghan amenazando con demandas legales, que luego quedaron en nada.

Varias de las nietas y bisnietas de la reina Isabel ostentan su nombre entre otros precisamente como una manera de hacerle sentir su cariño y admiración, pero no como nombre principal y siempre como Isabel, o Elisabeth en inglés. En ningún caso se han atribuido el de Lilibet.

Harry y Meghan no consultaron a la reina Isabel sobre utilizar su apelativo para su hija

Este fue el apelativo con el que querido padre de Isabel, el rey Jorge VI, 'rebautizó' a su hija mayor. Una suerte de clave cómplice entre ellos que se extendió al resto de la familia Windsor y que usaban en el trato de puertas para adentro de palacio o con sus amigos más allegados.

La opinión pública británica todavía sigue muy sensible al recuerdo de la anterior soberana, y más cuando salen a la luz detalles de sus últimos meses y horas, especialmente en lo relativo a haberle causado sufrimiento en la recta final de su larga vida.

En esa línea no perdonan los quebraderos de cabeza que le dio la salida de la realeza de Harry y Meghan. Un duro proceso que amargó el fin de reinado de Isabel II en lo público y en lo privado, profundamente decepcionada por uno de sus nietos más queridos.

Los disgustos de la reina Isabel en el final de su largo reinado

Seguramente el príncipe Harry y Meghan Markle no pretendieron ofender a la abuela acaparando el nombre de Lilibet, aunque de hecho parece que este detalle sí le molestó. Después de las últimas revelaciones, parece que a Isabel II no le hizo gracia ver su nombre familiar en otra persona y que no les dio su 'bendición' en absoluto.

Que se sepa, la reina Isabel nunca llegó a conocer en persona a su bisnieta, solo a través de videollamada, pues esta llegó al mundo al otro lado del océano y en plena pandemia. De la pequeña Lili Diana apenas hay imágenes, al igual que de su hermano mayor, Archie Harrison, puesto que sus padres prefieren que sus hijos disfruten de una vida lo más alejada posible del foco público.