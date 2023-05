Qué es la 'Operación Golden Orb', el dispositivo de seguridad de la Coronación de Carlos III

El rey Carlos III está a punto de vivir uno de los días más emotivos de su vida. Este próximo sábado 6 de mayo se celebra su coronación en Londres. Una ceremonia histórica y a la que están invitados más de 2.000 personas, entre los que habrá representación española con los Reyes Felipe y Letizia. El mundo entero estará pendiente de este acto, que por supuesto se retransmitirá en las cadenas británicas BBC, ITV y Sky. TVE también tendrá una programación especial para este día.

Londres lleva meses preparando todo para el gran día y lleva días ensayando los diferentes actos que se van a llevar a cabo. No puede haber ningún error y todo tiene que estar medido al detalle. Después de 70 años, Reino Unido se enfrente a un aconteimiento muy importante en un Londres que tendrá que paralizarse, afectando así a los ciudadanos, que verán su día a día alterado. Para que no haya ningún problema se ha activado la Operación Golden Orb (orbe dorado), que es un enorme dispositivo de seguridad que el Gobierno británico ha diseñado para asegurarse de que la Coronación de Carlos III se desarrolle sin incidentes.

Un dispositivo de seguridad ya está puesto en marcha

Multitud de policías de Reino Unido se reunirán este sábado en Londres para dar cobertura y cumplir con este dispositivo de seguridad. Muchos de ellos estarán controlando el trayecto que harán los reyes antes y después de la coronación. También velarán por la seguridad de los invitados. Otros tantos estarán vestidos de paisano y se mezclarán con la multitud para ver si hay algún problema. Todo estará controlado también desde las azoteas de los edificos con francotiradores. Se controlarán también las alcantarillas.

Con este dispositivo se quiere evitar que haya algún altercado que atente contra los protagonistas de la Coronación, los más de 2.000 invitados y sobre todo, los ciudadanos. Muchos de ellos querrán estar presentes en esta acto histórico y llenarán las calles por las que pasará el cortejo tras ser coronados en la Abadía de Westminster. Este dispositivo de seguridad, que está estudiado al detalle, quiere controlar casos como el ocurrido el pasado martes, cuando un hombre tiró lo que parecían ser unos cartuchos de escopeta a las puertas del palacio de Buckingham. Los reyes no se encontraban allí en ese momento. El sospechoso fue detenido por posesión de arma ofensiva: "No ha habido informes de disparon ni heridos entre agentes y el público", detallaba The Guardian.

Todo estará controlado por tierra y aire

Hay que lidiar con varios frentes. La Coronación no es el único acto que tendrá lugar este sábado. Muchos grupos republicanos y ambientalistas radicales han aprovechado la ocasión para manifestarse. Los agentes han tenido que organizarse para controlar también estas citas, que van a alterar, con total seguridad, el dispositivo que se ha puesto en marcha para la Coronación del rey Carlos III. No se puede escapar nada y el Gobierno lleva meses preparando este evento. Solo el dispositivo de seguridad va a tener un coste de 150 millones de libras, que son unos 170 millones de euros.