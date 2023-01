Las memorias del Príncipe Harry de Inglaterra llegan cargadas de explosivos titulares que darán mucho que hablar. El libro, titulado ‘Spare’ y escrita por JR Moehringer, un experiodista ganador del premio Pulitzer, narran los episodios más personales de la vida del hijo menor de Carlos III, quien tras la muerte de su madre, Diana de Gales, el 31 de agosto de 1997, tuvo que afrontar una adolescencia difícil en la que llegó a coquetear con las drogas. Él mismo lo cuenta en su libro: «Consumí cocaína algunas veces a los 17 años» después de que le «ofrecieran una raya» durante un fin de semana de caza, pero afirma que «no fue muy divertido».

«No fue muy divertido, y no me hizo sentir especialmente feliz como a los demás, pero me hizo sentir diferente, y ese era mi principal objetivo. Sentir. Ser diferente», cuenta el Príncipe Harry sobre sus experiencias al probar las drogas. Hablamos de drogas, en general, porque la cocaína no es la única sustancia que se atrevió a probar. También hizo lo propio con el alcohol o la marihuana. Harry también relata en su libro que «fumaba cigarrillos y cannabis» y que bebía en el campo de golf del castillo de Windsor cuando estudiaba en Eton.

Parte de lo que cuenta ya se conocía. Mucho se ha hablado durante años de soltería de las hazañas del príncipe como el «príncipe fiestero». Cabe recordar que en el podcast ‘Armchair Expert’ de Dax Shepard, en 2021, el hijo menor del Rey de Inglaterra recordó entre risas su viaje de juergas a Las Vegas, en el que se filtraron a la prensa fotos suyas desnudo. Fue en el año 2012 cuando Harry disfrutó de un fin de semana salvaje en la ciudad del juego de Estados Unidos, donde fue fotografiado solo con un collar mientras una chica desnuda se escondía detrás de él tras una partida de billar de striptease en su suite. Las imágenes entonces dieron la vuelta al mundo. Ahora se conocen nuevos detalles sobre sus años más locos.

La autobiografía de Harry, ‘Spare’, revela que tanto Harry como su hermano, el Príncipe Guillermo, hacían referencia a Camilla Parker Bowles como la «otra mujer». También aporta informaciones sobre el momento en que le presentaron a Camilla por primera vez. El duque afirma que él y su hermano se reunieron por separado con ella antes de que se casara con el ahora Rey Carlos III en 2005. El hijo del soberano confiesa que verla por primera vez fue como evitar el dolor mientras te ponían una inyección: «Esto no es nada. Cierra los ojos y ni siquiera lo sentirás». Harry también alega que Camilla parecía «aburrida» durante la reunión y pensaba en si sería su «malvada madrastra» en el futuro.

Asimismo, Harry recuerda en sus memorias que mató a un total de 25 personas en Afganistán. El duque de Sussex pasó 10 años en el ejército británico y realizó dos giras en la primera línea en Afganistán como controlador aéreo con los Blues and Royals en la provincia de Helmand, y como piloto de helicóptero de ataque Apache. De esta experiencia, que le marcó muy profundamente, habló por primera vez en el año 2013 a afirmar que incluso había matado a algunos talibanes.

Hasta el momento, desde el Palacio de Buckingham no han comentado nada sobre las afirmaciones filtradas en el libro de memorias de Harry, que se han dado a conocer cinco días antes de que se publiquen en el Reino Unido.