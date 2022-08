El príncipe Harry y Meghan Markle hicieron las maletas hace dos años para cruzar el charco e instalarse en su mansión de California. Parece que el lujo que ahora les rodea no es tan boyante como estimaron, pero sobre todo no tan seguro como habrían deseado, pues esta era la excusa esgrimida para salir de la familia real británica y dejar de representar a la corona de manera oficial, para afrontar una lucrativa andadura privada sin rendir cuentas a nadie. Pero esto se había entendido como una decisión de no regresar a Reino Unido y así ha sido durante casi dos años, pero ahora parece que los duques de Sussex tienen intención de intensificar su agenda pública en suelo británico, pues ya preparan su regreso tan solo cuatro meses después de su primera y polémica visita, durante los festejos del Jubileo de Platino de la reina Isabel II.

El hijo díscolo del príncipe Carlos y Diana de Gales ya tiene fijado en el calendario cuándo hará las maletas para salvar las distancias que le separan de Reino Unido. Al menos sí las distancias geográficas. Será antes de lo que todos esperan y es que el príncipe Harry y Meghan Markle han encontrado la excusa perfecta para volver a pisar suelo británico. Será el próximo 5 de septiembre, día en el que está agendada la cumbre One Young World en Manchester, en el que se darán cita jóvenes de 190 países distintos y que tendrán a los duques de Sussex como anfitriones de excepción.

Eso sí, para evitar que los británicos se hagan ilusiones, el príncipe Harry y Meghan Markle no solo harán parada en Reino Unido, sino que se trata de una especie de tour por Europa para apoyar “diversas organizaciones benéficas cercanas a sus corazones”, como así ha querido matizar du portavoz oficial a través de un comunicado de prensa. Así, los duques de Sussex también llegarán en este viaje hasta Alemania, para después regresar a Reino Unido para respaldar con su presencia los Weel Child Awards, fijado en el calendario el 8 de septiembre, tres días después de su primera aparición.

La duda está ahora en el cáliz de su visita a Reino Unido. En el comunicado de prensa tan solo se han limitado a explicar el viaje por cuestiones benéficas, por motivos de trabajo, pero no se ha hecho referencia a la posibilidad de que aprovechen el viaje para hacer una visita a su familia en palacio. Las relaciones ahora no son del todo fluidas, hay tensiones sin arreglarse, lo que podría demostrarse llegado el caso de que el príncipe Harry y Meghan Markle sigan adelante con su viaje sin citarse con nadie de la familia real británica. Algo que en medios británicos ven complicado, aunque tan solo sea para tener un gesto de cara a la galería y evitar con ello más habladurías sobre sus sonadas rencillas. Que no son pocas…