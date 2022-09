Están siendo días de mucho dolor en el Reino Unido. Desde que este miércoles día 8 fuéramos conociéramos la trágica noticia del fallecimiento de la Reina Isabel II, el mundo entero se ha vestido de luto. La soberana falleció en su residencia de verano en Balmoral, donde a lo largo del día se fueron trasladando la familia más cerana, incluido el príncipe Harry, que se encontraba de gira por Europa. A pesar de las últimas diferencias familiares, todos han hecho piña en torno a la figura de la Reina. Precisamente ha sido el príncipe Harry el primero en abandonar Balmoral y regresar a Londres, donde le espera Meghan Markle. Ambos, tras dejar de ser miembros ‘senior’ de la familia real británica, han querido hacer su propio homenaje a Isabel II.

Lo han hecho a través de la página web de su Fundación. Los duques de Sussex crearon esta asociación nada más producirse el conocido ‘Megxit’. El nombre completo de su fundación es Sussex Royal The Foundation of the Duke and the Duchess of Sussex, haciendo honor a su título nobiliario que todavía tienen a pesar de no formar parte de la familia activa de la Corona británica. Ha sido a través de la página web de esta fundación donde hemos podido ser testigos del propio homenaje que han querido rendirle a Isabel II. Hay que recordar que siempre se ha dicho que Harry era el nieto favorito de la Reina. Nada más clicar en la página web de la fundación se puede ver un fondo negro y sobre él escrito: «In loving memory of Her Majesty Queen Elizabeth II 1920-2022».

Con este sentido homenaje, los duques de Sussex no se olvidan de la Reina Isabel II. Durante estos días está previsto que se celebren varios actos en los que estarían ellos también presentes. Coincidencias de la vida, a Meghan y Harry la noticia del empeoramiento del estado de la Reina les pilló de gira por Europa. Precisamente este jueves 8 de septiembre estaba previsto que estuviesen en un acto en Londres que cancelaron nada más conocer el delicado estado de la soberana, sin imaginarse la peor de las noticias. Tras esto, el Príncipe Harry se desplazaba hasta Balmoral para reunirse con el resto de la familia. Fue el último en llegar y el primero en abandonar el domicilio a primera hora de esta mañana del viernes.