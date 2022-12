Este jueves se ha estrenado la serie documental del príncipe Harry y Meghan Markle en Netflix. Una plataforma en la que el hijo menor del rey Carlos III y su mujer cuentan con todo lujo de detalles cómo es su vida en común en Estados Unidos, los motivos que provocaron su salida de la Familia Real británica o anécdotas como el primer encuentro de la estadounidense con el clan Windsor, que los dejó a todos «impresionados», sin saber «qué hacer».

La primera persona a la que conoció la exactriz fue la Reina Isabel II. Antes del encuentro con la soberana, Harry le recordó que le debía hacer una reverencia a su abuela. «Mi abuela fue el primer miembro de la familia real que conoció a Meghan, así que las formalidades la impactaron un poco», ha confesado el Príncipe. Su mujer, por su parte, reconocía que aquel no fue un encuentro con la típica abuelita: «No hubo ese momento de ‘vas a conocer a mi abuela’. Harry me dijo: Sabes hacer una reverencia, ¿verdad? Pensé que era una broma».

«¿Cómo le explicas eso a alguien? Ella no sabía en que consistía eso», continúa diciendo Harry. «Fue muy fuerte», apuntaba Meghan. Por suerte, todo salió bastante bien en esa primera cita: «Eugenia Jack y Fergie (Sarah Ferguson) me dijeron: ‘¡Lo has hecho genial! No sé lo que estaba haciendo».

Muy distinto fue el primer encuentro de Meghan Markle con el resto de familiares: elrey Carlos III o el Príncipe Guillermo: «Se quedaron muy impresionados, algunos de ellos no sabían qué hacer. Diría que estaban sorprendidos de que el pelirrojo estuviera con una mujer tan guapa y tan inteligente». El joven cree que sus seres queridos pensaron que al tratarse de «una actriz americana, no durará».

En esta primera entrega de su serie de Netflix, el Príncipe Harry y Meghan se muestran muy unidos. «Mira qué lejos hemos llegado», le dice el uno al otro. «Ella está tan cómoda y tan relajada en mi compañía». Incluso compara a su esposa con su madre, Lady Di, cuya separación supuso una liberación personal: «El día que mi madre dejó la institución fue ella misma».

Otro de los momentos que ambos recuerdan es el día que anunciaron su compromiso de boda: «Todavía creía lo que me decían. Me decían que todo iba a ir bien. Tranquila, cuando te cases rodo será mejor. Pero la verdad es que no importaba cuanto lo intentara o lo buena que fuera. Hiciera lo que hiciera iba a encontrar la manera de destruirme».