El Príncipe Guillermo no convence con sus disculpas: recibe la mayor oleada de críticas de su vida

Este domingo, 20 de agosto, tendrá lugar en Sídney la gran final del Mundial femenino de fútbol entre España e Inglaterra. Una importante cita que la Reina Letizia no se quiere perder y por ello ha viajado hasta Australia en compañía de la Infanta Sofía para animar a la selección española. Una acertada decisión que ha puesto en entredicho a la Familia Real británica. El Príncipe Guillermo, que es presidente de la Asociación de Fútbol británica, se ausentará del partido y las críticas que ha recibido han provocado que saliera a disculparse por no estar allí presente. Sin embargo, su perdón no ha convencido y ha recibido aún más críticas.

"Sentimos no poder estar allí en persona, pero estamos muy orgullosos de todo lo que habéis conseguido", aseguraba el Príncipe Guillermo en un vídeo en el que pedía perdón por no estar presente en la final del Mundial. En el post compartido en sus redes sociales oficiales, el hijo de Carlos III aparecía junto a su hija, la Princesa Charlotte, y animaba a las jugadoras de su selección a que se lo pasaran en grande. Sin embargo, sus palabras no han convencido a muchos. Por primera vez, el hijo de Diana de Gales se enfrenta a una oleada de críticas sin precedentes.

En concreto, muchos usuarios han criticado el hecho de que en el mensaje mandado tan solo salga su hija y no haya involucrado a los Príncipes George y Louis para darle más importancia y relevancia al fútbol femenino. Otros internautas han asegurado que no hay ninguna excusa que pueda justificar su ausencia y le echan en cara que tan solo haya salido a la palestra en un vídeo de 14 segundos. "Deberías haber hecho lo correcto y estar allí 'en persona' apoyándolas. La Reina de España puede, ¿por qué tú no?", "Si realmente te importa, podrías haber estado allí en persona", "Si fuera el equipo masculino, ¡sería una historia totalmente diferente! Es decepcionante", "¿Solo Charlotte apoya a las leonas? Esta publicación envía un mensaje totalmente equivocado", "¿Por qué George y Louis no pueden apoyar a las mujeres?", "No puedo evitar sentir que la familia real estaría 100% allí si fuera la final masculina", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Vídeo: @ princeandprincessofwales

El Príncipe Guillermo no viaja a Sídney ¿por el medio ambiente?

Por supuesto, el Príncipe Guillermo también ha encontrado en algunos de sus seguidores mensajes de aliento. Hay algunos que piensan que su decisión viene motivada por su firme compromiso con el medio ambiente. Otros internautas defienden que ven lógico que el heredero al trono no viaje porque es más importante que pase tiempo con sus hijos. "También es padre de tres niños pequeños y se merecen unas vacaciones con su papá al igual que otros niños alrededor del mundo", "Él es el jefe de un proyecto para salvar el planeta y si él fuera sería vilipendiado por el costo y la huella de carbono", "No es fácil ir a Sídney para un partido y sí, tal vez la familia real española vaya... pero obviamente tienen algo más de tiempo libre", se puede leer.