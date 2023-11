La nueva 'venganza' de Harry y Meghan contra el Príncipe Guillermo y Kate: "Son ambiciosos y despiadados"

La Navidad está a la vuelta de la esquina, y con ella las dudas que giran en torno a las celebraciones propias de estas fechas dentro de la Familia Real británica. La situación entre algunos de sus miembros es más tensa que nunca, y por si fuera poco, un gran amigo del Príncipe Harry y Meghan Markle ha publicado un libro que no deja en muy buen lugar al Príncipe Guillermo. Una nueva trama que podría hacer saltar por los aires, de nuevo, la aparente tranquilidad de la que gozaban los hijos de Carlos III hasta ahora.

‘Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’ (Última partida: La lucha por la supervivencia de la Familia Real y de la monarquía) es la nueva obra de Omid Scobie, uno de los pilares fundamentales de los duques de Sussex. Según él, el verdadero villano del clan Windsor no es otro que el príncipe de Gales. Un dato que provocaría que la mala relación entre hermanos fuera ‘in crescendo’, pese a que ambos intenten aparentar normalidad en todas y cada una de las apariciones públicas en las que coinciden.

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton, ¿con "hambre de poder"?

A través de distintos medios de comunicación, el escritor ha defendido que no tiene “una relación personal cercana con los duques de Sussex” ni es “amigo de Meghan”. Algo que resulta bastante extraño, ya que fue él quien se encargó de escribir en 2020 ‘Finding Freedom’, la biografía de Meghan y Harry. Quizá sea por ello por lo que haya tenido la capacidad de relatar una obra que califica al Rey Carlos como un “monarca impopular” y a Guillermo y Kate como personas con “hambre de poder” que han “traicionado” al Príncipe Harry.

Según Scobie, “el Príncipe Guillermo ha priorizado su lealtad a la monarquía, incluso cooperando discretamente con la prensa británica para ensuciar la imagen de su hermano”, asegura en su nuevo libro. Además, confirma que los hijos de Lady Di no se hablan desde que en enero salió a la luz ‘En la sombra’, las memorias del duque de Sussex en las que habla largo y tendido del trato recibido por algunos miembros de su familia.

El relato del escritor en ‘Endgame’ no queda ahí. El profesional considera que el heredero al trono británico es un “hombre frío, duro e impaciente” que anhela con todas sus fuerzas tener el poder. Y es que, aunque Guillermo se esfuerce en dar una imagen de padre con humor, Scobie cree que cuenta con un “temperamento terrible” del que son conscientes sus allegados. Para él, el Príncipe heredero es “reservado en público, pero impredecible en el terreno privado. Cuando algo no sale como quiere, su cólera se desata rápidamente”, indicaba para ‘Paris Match’. A esto se suma que cree que “Carlos lidera desde el corazón y la cabeza”, mientras que “Guillermo es mucho más frío”. ¿Marcará un antes y un después este nuevo libro entre los Windsor?