El príncipe Guillermo desvela el dolor que sufrió tras un rescate fallido

No es la primera vez que el príncipe Guillermo está inmerso en actividades sociales y que dan visibilidad a su parte humana. Sin ir más lejos el pasado martes, cuando acudió a la conferencia This Can Happen, celebrada en Londres. En esta trataron diversos temas relacionados con los trastornos mentales, con el objetivo de dar visibilidad a la importancia de hablar con ellas con total normalidad y que no sea un tema tabú.

5 El príncipe Guillermo intentó salvar a un joven de 16 años De hecho, el príncipe Guillermo desveló que él también sufrió un estrés postraumático hace año y medio cuando intentó salvar a un joven de 16 años y fue un rescate fallido. El nieto de Isabel II participó en las labores de rescate de Robbie Lea, un joven de 16 años que falleció ahogado en el río en mayo del pasado año. Su cuerpo fue encontrado una hora después de que comenzaran su búsqueda. Fue entonces cuando el duque de Cambridge pilotó una ambulancia aérea hasta la escena, sin poder hacer nada ya por la vida del joven, que se encontraba en el río. Fueron sus compañeros de colegio quienes dieron la voz de alarma, pero ya nada se podía hacer para salvar al joven. El príncipe Guillermo desveló lo difícil que fue para él ese momento: “Realicé varias veces diversos trabajos bastante traumáticos con niños, pero no fue hasta que tuve a mi primer hijo cuando la relación entre el trabajo y la vida personal me llevó a un punto límite. Comencé a sentir cosas que nunca había sentido antes y me puse muy triste, especialmente acerca de esta familia (refiriéndose a la de Robbie Lea) en particular”, cuenta. 4 Busca dar visibilidad a estos asuntos y que no se conviertan en tabú Además, cuenta la importancia de hablar del tema y que no se convierta en un tema tabú: “Pasamos mucho tiempo en el trabajo, razón por la cual debería haber un entorno mucho más abierto, comprensivo y compasivo para hacer frente a este tipo de problemas. Todavía existe un estigma en cuanto a las enfermedades mentales, pero lo estamos destruyendo”, continúa. La madre del joven, Sarah Lea, también se ha pronunciado al respecto. “No puedo agradecer lo suficiente al príncipe Guillermo lo que hizo para tratar de salvar a mi hijo ese terrible día”, cuenta a The Mirror. Tanto ella como su hijo Mason, de siete años, continúan en terapia para intentar superar el trágico episodio de su vida. Y agradece que el príncipe Guillermo esté involucrado con este tipo de temas. 3 Ha estado en varias operaciones de rescate 2 Los nietos de la reina Isabel II crearon la Royal Foundation Tanto los Duques de Cambridge como los de Sussex están muy involucrados con el tema de las enfermedades mentales. Por ello, en 2009 crearon la Royal Foundation, una organización para llevar a cabo sus proyectos solidarios. 1 Meghan Markle fue la ultima incorporación a esta organización

Más contenido .....