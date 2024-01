El príncipe Andrés, envuelto de nuevo en un escándalo sexual

El príncipe Andrés se ve de nuevo acorralado. El hijo de la Reina Isabel será obligado a abandonar la familia real británica tras los comprometidos documentos que acaban de ver la luz. Y es que su nombre ha aparecido este jueves en titulares relacionados con el pedófilo, Jeffrey Epstein, donde se dice que cometió "abusos sexuales" y que incluso participó en "orgía de menores". Estas durísimas acusaciones han llegado a oídos de Carlos III, quien de forma inevitable tendrá que tomar cartas en el asunto.

El príncipe Andrés en el punto de mira de nuevo

A pesar de que él ha negado el delito, su desalojo está en marcha. Así lo cuentan fuentes bien informadas a Daily Mail, donde dan por hecho que el príncipe Andrés dejará el Royal Lodge, la casa de 10 habitaciones para trasladarse a algo mucho más modesto. Aunque desde hace meses se lleva barruntando esta idea y ha sido eliminado incluso de fotos oficiales, su salida no parecía estar tan cerca. Se decía que temía dejar su casa durante la reforma del tejado que estaba realizando, por si luego se le prohibía la entrada, una decisión que ayuda a darse cuenta de la tensión. "La renovación del tejado estaba prevista para finales de verano y está durando varios meses. Permanecer en la casa durante las obras podría ser un problema, pero se resiste a marcharse", se dijo.

Al parecer el duque de York ha sido denunciado a la policía tras descubrirse que aparecía en archivos relacionados con el pedófilo, Jeffrey Epstein. Una complicada situación que le tocará lidiar y que, sin ningún género de dudas según los expertos, le impedirá volver a sus deberes reales. Su nombre aparece en una lista junto a otras 170 personas, la cual se está haciendo pública poco a poco. En ella figuran amigos, socios o víctimas de Epstein, algo delicado sobre lo que no se han querido pronunciar en la Casa Real Británica. De hecho, el Palacio de Buckingham, no ha querido hacer algún comentario al respecto. Una actitud que no ha sorprendido, ya que renunció como miembro de la realeza en el año 2019.

Sus escándalos le han llevado a ser abucheado en multitud de ocasiones. Recordemos cuando el hijo polémico de Isabel II recibió insultos y gritos durante la coronación de su hermano, paseo que dio en coche hasta la Abadía de Westminster. Era uno de los invitados menos deseados o incómodos de la familia real británica. Ese rechazo fue evidente también en la calle por culpa de las acusaciones de agresión sexual a una menor.