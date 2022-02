La sombra de la sospecha vuelve a sobrevolar por encima del príncipe Carlos. La Policía Metropolitana de Londres ha informado este miércoles que se ha iniciado una investigación para poner la lupa sobre la fundación del heredero al trono británico y el motivo de sus sospechas son unas donaciones que habría aceptado a cambio de favorecer la concesión de títulos y honores, así como facilitar la nacionalidad a extranjeros con jugosas fortunas, lo que en sí consumaría un presunto delito de corrupción. Una acusación en firme a pesar de que tan solo se encuentran en pleno proceso de recabar información en la investigación, aunque parece que ya cuentan con suficientes indicios de que esto podría ser así y ya han avanzado una primera acusación que ha dado el salto a los medios de comunicación británicos a través de un comunicado de prensa.

En este comunicado las autoridades pertinentes han anunciado la apertura de una investigación para determinar si es cierto que el príncipe Carlos, en nombre de su fundación, ha aceptado donaciones a cambio de títulos y honores. Una investigación que nació tras conocerse que Michael Fawcett renunciase a la dirección de dicha fundación, supuestamente sin ánimo de lucro, tras haber actuado como mediador con un multimillonario saudí, concretamente el magnate saudí Mahfuz Marei Mubarak bin Mahfuz, para que este recibiese una de las más altas condecoraciones que la Familia Real ofrece en Reino Unido: siendo reconocido como comendador honorario de la Orden del Imperio Británico. Un honor que llegó el pasado noviembre de 2016 tras haber donado un jugoso montante de 1,75 millones de euros a la fundación del hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. Algo sospechoso.

Un punto que desde Casa Real se han negado precisamente este miércoles que ha saltado la noticia de la investigación y no hace un año cuando los medios se hicieron eco de la polémica, lo que en sí ha generado un gran resquemor en la opinión pública y no ha beneficiado al príncipe Carlos en su estrategia para salir airoso del escándalo. Desde Clarence House, casa oficial del príncipe Carlos de Inglaterra, ya han tratado frenar el escándalo, asegurando que el heredero al trono no tenía constancia alguna de que se realizasen ese tipo de ofrecimientos de títulos, honores o incluso facilitar la obtención de la nacionalidad británica a cambio de una suma de dinero a modo de donación. Pese a ello, desde las autoridades que se han hecho cargo del caso parecen tener menos dudas al respecto: “La Policía Metropolitana ha puesto en marcha una investigación sobre las denuncias de delito en virtud de la Ley de Honores, que previene de abusos de este tipo, de 1925”, comienzan a informar al pueblo del paso que han dado contra el que será su futuro rey.

“La decisión se tomó tras analizar una carta en septiembre de 2021 relacionada con una información en los medios en la que se afirmaba que se hicieron ofertas de ayuda para conceder honores o ciudadanía para un nacional saudí”, prosiguen, para después dar a conocer que el príncipe Carlos y la fundación que lleva su nombre han colaborado con la investigación facilitando la documentación precisada para dilucidar si la acusación de corrupción es cierta o carece de base probatoria. Unos documentos que ya han sido analizados con lupa por los agentes encargados del caso, lo que les ha llevado a dar un paso más al frente, lo que hace pensar que algo han encontrado que no cuadra del todo: “Estos documentos han sido revisados junto con información ya existente. El análisis determinó que se abrirá una pesquisa”.

Se complica el futuro judicial para el príncipe Carlos, justo el día que se ha conocido que su hermano, el príncipe Andrés, se ha librado de su juicio por supuestos abuso de menores al haber llegado a un acuerdo de 14 millones con la víctima. Mientras que el duque de York ya no tendrá que ser juzgado por sus actos por un juez, ahora le llega el turno al príncipe Carlos, aunque por el momento la policía no ha encontrado pruebas suficientes para dar este paso: «No se han realizado detenciones ni interrogatorios”, puntualizan desde el citado comunicado remitido por la Policía Metropolitana de Londres.

