A través de una organización benéfica con la que colaboran, Meghan Markle y el príncipe Harry han hecho llegar una felicitación de Navidad de lo más original, en la que por supuesto, aparece su hijo Archie.

A pocas horas de celebrar la cena de Nochebuena que da el pistoletazo de salida a la Navidad 2020, la más atípica, Meghan Markle, Harry y el pequeño Archie han querido felicitar las fiestas con un original ‘christmas’. Lo han hecho con una foto familiar en el jardín de la casa en la que viven en California convertida en dibujo. Es la primera vez que pasan estas fechas especiales en Estados Unidos, donde ya llevan instalados desde hace unos meses.

Aunque los protagonistas de este ‘christmas’ son los duques de Sussex, lo cierto es que no han sido ellos los que han publicado esta felicitación de Navidad. Ha sido la organización benéfica Mayhew los que han hecho pública la felicitación de Navidad de Meghan y Harry a través de su perfil de Instagram. Esta organización se dedicaba a mejorar la vida de perros y gatos, y sus dueños desde 1886.

«We’re thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex. 🎄 The Duke and Duchess have also made a personal donation, helping us continue to be there for the dogs, cats and people in our community this winter and beyond. From all of us at Mayhew, two and four-legged, thank you and Merry Christmas. 🐶🐱💜» [«Estamos encantados de recibir los mejores deseos de Navidad de parte de nuestra patrocinadora, la duquesa de de Sussex. El duque y la duquesa han hecho también su donación personal, que nos ayudar a continuar estando ahí con los perros, gatos y personas de nuestra comunidad este invierno y en el futuro. Gracias y Feliz Navidad»], escriben junto a la felicitación.

Esta es la felicitación que han hecho llegar a través de una organización benéfica con la que colaboran

En la tarjeta que se ha hecho pública vemos una fotografía que hizo Doria Ragland, la madre de Meghan Markle, a principios del mes de diciembre. La foto ha sido tratada para convertirla en dibujo. En ella aparecen los duques de Sussex junto a Archie, que ya está muy mayor. En el jardín de su casa de California, la familia juega en lo que parece ser una casita de juguete. Junto a ellos, sus mascotas, Guy y un labrador negro.

La casita a tamaño pequeño está rodeada por algunas plantas, como una de Pascua, típica para esta época del año. Meghan Markle y su marido han elegido unos looks cómodos. Ella, camisa azul oversize, jeans oscuros y unas botas altas en marrón. Harry, jeans oscuros y camisa del mismo color que la lleva Meghan. Archie, que está cogido en brazos por su padre, va vestido igual que su padre, pero el pequeño se protege con un jersey azul marino.

Hacía unos meses que no teníamos noticias del pequeño Archie. La última vez que vimos al hijo de los duques de Sussex fue el pasado mes de mayo, cuando estos publicaron un vídeo con motivo de su primer cumpleaños. En las imágenes veíamos a Archie sobre las piernas de su madre, que lo miraba con ternura mientras leían un cuento. En esa ocasión, Meghan y Harry volvieron a compartir información sobre ellos a través de un vídeo que publicó la ONG ‘Save the children’.