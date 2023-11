Así es Omid Scobie, el "cheerleader" de Harry y Meghan (y azote de Guillermo y Kate)

Hoy se publica "Endgame", el libro que promete azotar (de nuevo) a los 'royals' británicos. Su autor es Omid Scobie, un periodista 'viejo' conocido de los Windsor tras publicar la famosa biografía autorizada del príncipe Harry y Meghan Markle "Finding Freedom", en España titulada como "Harry y Meghan. En libertad". Si esta obra ya generó bastante polémica, no menos lo está haciendo su nuevo trabajo, donde se dedica a desmontar la imagen idílica del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Las afirmaciones explosivas sobre su supuesto carácter manipulador ya le han valido una impagable campaña publicitaria.

Casualidad que cargue precisamente contra los rivales de los duques de Sussex, sus ahora buenos amigos y señalados como fuente principal de su privilegiada información palaciega. No en vano, a Omid Scobie ya se le define como el "cheerleader jefe" de los Sussex. Pero, ¿quién es este hombre?

"Después de todas las tonterías escritas por personas que no han visto el libro, ahora deseo que todo el mundo pueda leerlo por sí mismo", ha escrito el autor en sus redes sociales, justo en esta jornada del lanzamiento, mientras se prepara para una intensa ronda de promoción en los medios.

Omid Scobie es un periodista de padre escocés y madre iraní, afincando en Londres. Tiene 42 años, aunque en una entrevista en 2020 se quitó seis años. Es coqueto y presume de una apariencia 'juvenil' labrada a base de intervenciones estéticas. Pocos le reconocerían de ver una imagen suya antes de hacerse famoso. Él ha borrado cualquier rastro gráfico en sus redes sociales.

Lo que es cierto es que su pasión por el periodismo le viene desde niño. Estudió en Oxford y pronto comenzó a trabajar en revistas de sociedad y moda, ejerciendo como reportero en alfombras rojas siguiendo a las 'celebrities'. Colaboró en cabeceras como Heat, U.S Weekly y Harper's Bazaar, donde empezó a escribir sobre la Casa Real británica. También lanzó el podcast especializado en 'royals' HeirPod.

Adicto a la cirugía estética y fan del K-Pop

En un terreno más personal poco más se sabe de él. Omid Scobie adora a su perrito bulldog francés, Yoshi, y hace gala de un estilo de vida desahogado y cosmopolita. También le encanta la música K-Pop, las populares bandas de jóvenes cantantes y bailarines coreanos que han traspasado la cultura oriental generando todo un fenómeno mundial. De hecho, mantuvo una web dedicada a este estilo de música hasta hace pocos años. El propio look y el rostro de Omid Scobie se asemeja bastante al de estas estrellas.

En 2020 Omid Scobie publicó "Finding Freedom" en colaboración con Carolyn Durand y de ahí saltó a la fama internacional. Las revelación de intimidades de puertas para adentro de palacio hizo sospechar que eran los propios Harry y Meghan los que se encontraban detrás como informantes, algo que el autor no confirma, pero tampoco desmiente. En eso se basa su éxito.

Omid Scobie alerta de las "tácticas draconianas" de los Windsor

En su nueva bomba contra los Windsor, Omid Scobie avanza un paso más. Según él, la muerte de la reina Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, abrió la caja de Pandora, desmontó "el escudo protector", abriendo una crisis de identidad en la monarquía británica. Scobie descorre la cortina sobre una "familia disfuncional", exponiendo el caos, la desconfianza y las "tácticas draconianas" que amenazan su futuro inmediato. "Este es el juego final de la monarquía. ¿Tienen lo que hace falta para salvarla?", se pregunta en tono de dramático eslogan.

Las explosivas revelaciones de Omid Scobie sobre los 'royals' británicos

Basten unos cuantos ejemplos de sus teorías. Del príncipe heredero asegura: "Guillermo ha priorizado su lealtad a la monarquía... incluso cooperando calladamente con la prensa británica para socavar a Harry". En declaraciones a People, Omid Scobie cuenta que la relación entre los hermanos ha empeorado todavía más y que ahora solo hay "indiferencia".

A Kate Middleton la define como "Kate Keen", es decir, "Interesada Kate" y pinta el retrato de una mujer que solo sonríe para evitar que la critiquen, como una fachada tras la cual solo hay vacío.

De la reina consorte Camilla cuenta que felicitó personalmente al comunicador Piers Morgan, conocido azote de los Sussex, por defender a The Firm en público y bautizar a Meghan Markle como "princesa Pinocho". Y así etc etc etc...