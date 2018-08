Meghan Markle se escapa en solitario tras su fin de semana con los Clooney

1 Una agenda llena de galas

Al término de las vacaciones, los duques de Sussex se preparan para un septiembre movidito. Kensington ya ha anunciado sus próximos compromisos, y casualmente son todo galas. El próximo 29 de agosto regresarán al trabajo para asistir en Londres a la gala musical a beneficio de Sentebale, que se ocupa de niños y jóvenes afectados con el virus del sida en Botsuana; el 4 de septiembre será el turno de la organización WellChild, que ayuda a personas con enfermedades complicadas y a sus familias; y el 6 de septiembre no se perderán otra gala musical titulada 100 Days to Peace, a beneficio de dos ongs enfocadas a tratar a los excombatientes y para Heads Together, enfocada a las enfermedades mentales.