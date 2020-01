2 Meghan Markle no tendría que desnudarse

Eso sí, la oferta de YouPorn a Meghan Markle no parece ser una broma, sino que es en firme. No es que busquen en ella la próxima estrella del cine para adultos, sino una líder en un comité interdepartamental para organizar una iniciativa solidaria. La web de contenido sexual se queja de que las organizaciones solidarias no aceptan su dinero al conocer su procedencia y no querer ligar su imagen a la industria del sexo. Meghan ayudaría a que cambiase su imagen pública y aceptasen sin reparos sus donativos.