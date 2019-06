Meghan Markle planta a Donald Trump tras conocer los insultos que le dedica

Donald Trump, junto a su mujer, Melania Trump, ya se encuentran en Reino Unido, donde pasarán los próximos tres días en una visita oficial que ha generado polémica incluso antes de que aterrizasen en suelo británico.

El hermano de Meghan Markle es un ‘sin techo’ y él la culpa a ella

Donald Trump aterriza en Londres con polémica

El presidente de los Estados Unidos está acaparando demasiada controversia por proponerle al país anfitrión que demande a la Unión Europea y que realice el Brexit con libertad, marchándose sin pagar la penalización. Eso sí, estas no son sus palabras más polémicas, sino que existen otras que han provocado que Meghan Markle dé plantón al matrimonio presidencial estadounidense.

Donald Trump insultó a Meghan Markle

Hay un audio que lo demuestra, pero aún así Donald Trump se afana en asegurar que en ningún momento se refirió a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, como “desagradable”. Eso sí, como decimos, en las redes sociales está pululando una grabación que demuestra que este calificativo lo pronunció el presidente estadounidense, por mucho que ahora lo niegue.

Donald Trump niega la mayor

“Nunca llamé a Meghan Markle desagradable. Es una invención de los medios de Fake News y fueron pillados con las manos en la masa”, asegura Trump, que le pregunta a la CNN y al ‘The New York Times’, los medios menos afines a su mandato, si pedirán perdón por hacer pública esta información que él niega.

¿Dónde y por qué dijo esto de Meghan Markle?

La polémica nació tras una entrevista de Donald Trump al diario ‘The Sun’. Este medio publicó en sus redes sociales un clip de la entrevista en la que se podía escuchar cómo Donald Trump se refería a la actriz, ahora duquesa de Sussex, como ‘nasty’, traducido como desagradable.

Meghan Markle no quiere ni verle

Como cabría esperar, Meghan Markle no quiere saber nada de Donal Trump, por lo que no participará en ningún acto en el que la Familia Real británica ejerza su papel de anfitriona. Durarán tres días, pero la mujer del príncipe Harry ya ha dejado claro que no quiere estar ahí.

Tiene la mejor de las excusas a su favor

Meghan Markle aún se encuentra de permiso médico tras haber dado a luz a su primer hijo, el ya popular Archie Harrison. Esto le permite ausentarse sin tener que dar demasiadas explicaciones, aunque bien podría acudir a almorzar con sus visitantes o reunirse con ellos en palacio en un encuentro más privado. No será así.

Meghan Markle ya odiaba a Trump de antes

Durante la campaña electoral de Donald Trump, Meghan Markle, al igual que infinidad de actrices y artistas, mostraron su apoyo a Hillary Clinton y su rechazo a las políticas de su rival. Finalmente él ganó y los artistas guardaron silencio. Incluso alguno amenazó con abandonar el país si esto sucediera y no han dado un paso para cumplir su promesa.

¿Qué responde Trump al saber que será plantado?

En esta ocasión y teniendo en cuenta que acude al Reino Unido a estrechar lazos de colaboración y amistad, Donald Trump se ha mostrado muy ‘políticamente correcto’. Algo poco inusual en él. Asegura que “no sabía” que Meghan Markle no estará en los actos por su baja por maternidad, pero “espero que esté bien”.

Trump, a favor de una princesa estadounidense

Donald Trump está orgulloso que una compatriota haya entrado en la Familia Real británica: “Lo veo bien, lo veo bien y estoy seguro de que ella lo hará excelente, ella será muy buena, será muy buena, espero que lo sea”, asegura al ser preguntado por Meghan Markle en Buckingham.