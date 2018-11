La relación entre Meghan Markle y Kate Middleton está en el alambre o por lo menos así lo entienden algunos medios de comunicación británicos, que no pierden detalle sobre cualquier gesto, comentario o aspecto relevante que suceda dentro de la familia Windsor. Las sospechas de que algo pasa entre ellas vienen desde hace un año, cuando la exactriz se comprometió oficialmente con el príncipe Harry. En 365 días no ha habido manera de reconducir dos posturas que están obligadas a entenderse pero que en realidad están lejos de hacerlo. Una dicotomía que no es cómoda para ninguna de las dos y que ahora ha vivido un nuevo episodio que ha hecho tambalearse a la Casa Real Británica.

15 La relación de Meghan Markle y Kate Middleton, cerca de romperse 14 Así lo aseguran los medios ingleses 13 El detonante que hizo estallar la bomba La ‘culpa’ fue de la pequeña Charlotte. La hija de Kate había sido elegida para formar parte del cortejo nupcial en la boda de Meghan, que eligió para ella unos vestidos de Givenchy a juego con el suyo. 12 Kate Middleton tenía otros planes y terminó llorando Algunos titulares anglosajones cuentan que durante la prueba de vestidos tuvo lugar un enfrentamiento entre cuñadas que acabó con Kate hecha un mar de lágrimas. 11 Afecta a Harry y Guillermo La discusión entre ellas ha hecho mella entre hermanos. Harry y Guillermo se podrían haber distanciado y es que cada uno defiende los intereses de sus esposas. 10 “Kate acababa de dar a luz a Louis y estaba muy sensible” Eso es lo que dice una fuente cercana a la familia y que consultó ‘The Telegraph’ y por eso podría haber roto a llorar. 9 Su actitud en la boda de Harry y Meghan Reservada, en segundo plano y contando las sonrisas. 8 Poco o nada tiene que ver con la que tuvo en la otra boda real del año 7 En el enlace de Eugenia de York se vio a una Kate mucho más sonriente y acaparado focos 6 Otro detonante: la ‘fuga’ de Kensington Es otra de las noticias de la semana en clave royal. Meghan Markle y Harry van a iniciar su nueva vida fuera de Kensington Palace. Frogmore será el lugar donde criarán a su primer hijo, ya como duques de Sussex. 5 “Todo lo que quiere Meghan, lo tiene” Otra persona del círculo íntimo de los duques dicen que Meghan es testaruda y que le gusta que se hagan las cosas como ella tiene pensado: “what Meghan wants, she gets”. 4 Sin duda que es una mujer con fuerte personalidad 3 Su servicio podría estar estresado De hecho, ha habido alguna que otra dimisión. La prensa inglesa culpabiliza a Meghan Markle. 2 El desencuentro con la reina Isabel II Fue muy comentado que para su boda, Meghan le pidió a la Reina la tiara de esmeraldas, pero ésta se negó a prestársela. Eso lo cambió todo y entre ellas también se produjo una pequeña fractura que Harry se vio obligado a cerrar. 1 ¿El fin de los ‘Fab Four’? Cuesta mucho ver a los dos matrimonios juntos, pero fotos como estas podrían repetirse con cuentagotas. La tensión está más latente que nunca.

Más contenido .....