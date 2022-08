Meghan Markle ha vuelto a sorprender a todos al conceder una nueva entrevista en la que revela nuevos datos de su vida con el príncipe Harry y lanza nuevos dardos contra la Familia Real británica. La exactriz ha protagonizado la portada de ‘The Cut’, una revista estadounidense para la que la que posa como una modelo y se sincera sobre su relación con el clan Windsor. Así, asegura que a pesar de las polémicas que se han desatado a raíz de las declaraciones de ella y su marido en su entrevista con Oprah Winfrey, la duquesa de Sussex asegura que no guarda rencor a la familia de su marido. Incluso apunta a que no descarta la posibilidad de perdonar: »Creo que el perdón es muy importante. Se necesita mucha más energía para no perdonar».

En su entrevista para el suplemento de ‘New York Magazine’ Meghan Markle habla sin tapujos de cómo fue su vuelta al Reino Unido tras el polémico ‘Megxit’. Este verano la pareja ha regresado a Frogmore Cottage, la casita que ocuparon tras su boda. Volver a su antiguo hogar removió muchas emociones. “Regresas y abres los cajones y dices: «Oh, Dios mío. ¿Esto es lo que estaba escribiendo en mi diario allí? ¿Y aquí están todos mis calcetines de esta época?». Ahora revela que se publicaron muchas falsedades sobre su vida en aquella residencia: «Nunca hubo, por ejemplo, un estudio de yoga con piso flotante, nunca una bañera dorada o una bañera de cobre; no había un ala especial para mi madre».

Dos años después del ‘Megxit’, Meghan Markle y el Príncipe Harry se sienten satisfechos de su decisión: «Estamos muy felices de haberlo hecho»

De su etapa como «miembro activo» de la Familia Real británica guarda un recuerdo agridulce: “Solo por existir, estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía de la monarquía. Entonces decidimos: ‘Está bien, bien, salgamos de aquí’. Y estamos muy felices de haberlo hecho». Dos años después de haberse trasladado a California se siente feliz en su nueva casa. Una casa que ella y el príncipe Harry pagan de su bolsillo, pues han renunciado a sus obligaciones como ‘royals’: “No teníamos trabajo, así que simplemente no íbamos a venir a ver esta casa. No fue posible. Es como cuando era más joven y estabas mirando escaparates. Es como… ‘no quiero ir y mirar todas las cosas que no puedo pagar’. Eso no hace que uno se sienta bien».

Una semana después del estreno de su primer pódcast en solitario, Meghan Markle ha reflexionado sobre el importante papel que desempeña en la actualidad. Es consciente de que el mundo entero la sigue viendo como una princesa. «Es importante ser reflexivo al respecto porque, incluso con la entrevista de Oprah, estaba consciente del hecho de que hay niñas pequeñas que conozco y son como, ‘Oh, Dios mío, es una princesa de la vida real», ha destacado.

Meghan Markle se plantea abrir una nueva cuenta de Instagram

Liberada de la pesada carga que le suponía su rol como miembro de la realeza, la estadounidense valora de manera muy especial la independencia que ha ganado en todos los aspectos. Gracias a sus millonarios contratos con Spotify y Netflix, -donde prepara el lanzamiento de su propio documental-, ambos han podido comprar ya la casa de California en la que viven, valorada en 14,65 millones de dólares). «¿Ves esas dos palmeras del jardín que están unidas por abajo? -le comenta Meghan a la periodista-. «Mi marido dice que somos él y yo. Y ahora, todos los días, cuando Archie pasa junto a la palmera, dice: ‘Hola, mamá. Hola, papá». El futuro se presenta lleno de nuevos proyectos. Uno de ellos tendría que ver con las redes sociales. Meghan se plantea volver a abrir una cuenta de Instagram. Un perfil en el que podría reflejar el excelente momento que atraviesa. Y que describe así: «Alegría. Respira. Calma. Es sanador. Te sientes libre».