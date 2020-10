“A veces tomar la mejor decisión para ti y tu familia podría no ser la más popular”, ha confesado la mujer del Príncipe Harry.

Meghan Markle ha hablado de la que probablemente haya sido la decisión más importante de su vida y la de su marido, el Príncipe Harry: su salida de la Familia Real británica para iniciar una nueva vida alejados de la monarquía en el continente americano. El 8 de enero tuvo lugar un acontecimiento sin precedentes en el clan Windsor: dos de sus miembros, los duques de Sussex, se desmarcaban por completo de sus obligaciones como miembros del clan Windsor, renunciando a todo tipo de privilegios para llevar una vida tranquila, lo más anónima posible e independiente económicamente.

«Tomar la mejor decisión podría no ser la más popular»

Desde su mansión valorada en 7 millones de dólares en Santa Bárbara (Estados Unidos), la estadounidense ha hablado de su nueva vida familiar en su tierra natal con la revista Fortune. Esta publicación ha organizado una cumbre de mujeres en la que ha participado. Meghan Markle ha hablado de lo importante que es ser valiente. Ha destacado que “a veces tomar la mejor decisión para ti y tu familia podría no ser la más popular”. No cabe duda de que sus palabras hacen referencia al ‘Megxit’, que supuso la renuncia del matrimonio como miembros ‘senior’ de la Casa Real británica.

En esta nueva etapa americana, Meghan y Harry han logrado hacer realidad su principal objetivo. Que su hijo Archie, de 17 meses, viva una infancia normal y alejado de la exposición que supone ser un personaje de la monarquía. Tanto el príncipe como su esposa desean que su pequeño crezca como un niño más, fuera del estricto protocolo de palacio y las ortodoxas reglas y obligaciones propias de su linaje. La duquesa de Sussex se ha mostrado segura de los pasos que ha dado hasta el momento, porque “cuando realmente sabes quién eres y sabes cuáles son tus valores y vives de acuerdo con la verdad, entonces creo que puedes quitarte el miedo”.

Meghan Markle no desea tener un perfil público en las redes sociales

En su afán por preservar su vida privada alejada del foco público, la actriz años ha contado que cerró su cuenta personal de Instagram para abrir una de carácter institucional (@sussexroyal), de la que se encargaba un equipo de comunicación. «He tomado la decisión personal de no tener ninguna cuenta pública, así que no sé qué hay ahí fuera y, de alguna manera, eso me ayuda. Porque hay muchas personas que se han obsesionado con las redes sociales y se ha convertido en una adicción como otra cualquiera”, ha señalado. «Las personas adictas a las drogas se denominan adictos y las personas que están en las redes sociales se denominan usuarios. Hay algo allí, algorítmicamente, que está creando esta obsesión», ha destacado.

Emma Hinchliffe, de la revista Fortune, le ha preguntado de qué manera ha cambiado su vida tras ser madre. Meghan ha explicado que se ha vuelto más valiente a raíz del nacimiento de Archie. Porque “te preocupa mucho más el mundo que va a heredar». Y porque ha sido capaz de dejar de lado sus temores: “Mi fe es más grande que mi miedo”, ha señalado. Una de las cosas que más le inquietan es cómo trabajar para labrar un futuro para su pequeño. «Me pregunto ¿cómo puedo hacer para que este mundo sea mejor para Archie?”, admitía.

«Tengo cuidado de no poner en riesgo a mi familia»

Meghan Markle ha destacado que se ha vuelto «más cautelosa» con lo que dice públicamente. «Tengo cuidado de no poner en riesgo a mi familia al [decir] ciertas cosas; trato de ser muy claro con lo que digo y no convertirlo en controversial». Cabe señalar que las últimas apariciones públicas de Meghan y Harry no han sido, en absoluto, ajenas a polémicas. La pareja animó a los ciudadanos de Estados Unidos a votar en las elecciones de 2020. Harry recordaba que no podrá votar porque no es ciudadano estadounidense y que nunca ha podido hacerlo en su propio país por su condición de ‘royal’: «Quizás muchos no sabéis que nunca he podido votar en Reino Unido en toda mi vida», detallaba. Sus palabras fueron criticadas con dureza. Incluso se les acusó de interferir en las próximas elecciones.

