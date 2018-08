Meghan Markle: la exposición donde se podrá ver su vestido de novia

3 Dos exposiciones en dos ciudades distintas

A pesar de haber pasado tres meses (y cien días desde que Meghan Markle ha pasado con nota su papel como duquesa de Sussex), el furor sigue presente. Y todavía quedan muchas cosas que ver. Por ejemplo, los vestidos que lucieron durante ese día Meghan y Harry. Estos serán expuestos en dos exposiciones que se llamaran ‘A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex’.