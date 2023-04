Meghan Markle desvela a Carlos III quién cuestionó el color de piel de su hijo Archie

El príncipe Harry sí asistirá a la coronación de su padre el próximo 6 de mayo. Lo hará sin Meghan Markle, quien está previsto que se quede en California junto a sus dos hijos, siendo ahora cuando ella ha acaparado todas las miradas por unas incendiarias cartas que envió a Carlos III. Y es que la duquesa habría escrito unas misivas en las que se mostró muy preocupada por los prejuicios que existían en la familia real con su color de piel y el de sus hijos, a quienes acusó públicamente de racistas. El escrito fue enviado, según dicen varios medios, tras su entrevista con Oprah Winfrey y en él se desvelaba quién había especulado sobre "cómo de oscura podía llegar a ser la piel de su bebé", todo un bombazo que hasta ahora no ha visto la luz. La identidad hasta ahora es una incógnita.

Fechadas en el año 2021, estas cartas reflejan la ofensa que sintió Meghan Markle, tal y como dicen en el diario 'The Telegraph'. Un escrito que habría servido como respuesta a una del soberano y en la que se expresaba la tristeza que había provocado la distancia entre ambas familias, pues en ella Carlos declaró "sentir mucha tristeza por el abismo" entre los dos bandos, así como "decepción por las acusaciones públicas". Aunque el padre de Harry sostuvo que ciertos comentarios no se hicieron con malicia y ella agradeció su gesto, la decisión está más que tomada. Meghan Markle tiene claro que no estará en la Abadía de Westminster, por lo que cederá el protagonismo al resto de asistentes.

Un intercambio de cartas y pareceres que han provocado que Meghan Markle no acuda a la coronación de su suegro. Su círculo se ha apresurado a desmentir que estos sean los motivos, lo que choca frontalmente con las informaciones publicadas durante los últimos días. "Vive su vida en presente, sin pensar en cuestiones de hace dos años relacionadas con las conversaciones de hace cuatro años. Cualquier especulación es falsa y francamente ridícula", aseguran. El mismo día de la coronación, el 6 de mayo, tendrá lugar el cumpleaños de Archie, que esta vez celebrará su gran día con la familia materna y que a ella le ayudará a despejarse en un día histórico para el país.

Lo que sí se sabe es que el Príncipe Harry no tendrá un papel protagonista durante el evento, no pudiendo evitar acaparar todas las miradas de tanto los presentes como de la prensa. Al haber dado un paso atrás dentro de la Monarquía británica no podrá participar en la caminata de regreso al Palacio de Buckingham ni en otros actos del fin de semana, pero sí acompañar a su progenitor en un día tan importante para él. Sabe que su libro 'Spare' ha hecho temblar todos los cimientos de la Familia Real Británica, pero también que su padre agradecerá su presencia.