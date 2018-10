Meghan Markle desata la polémica por sujetar el paraguas a Harry

Meghan Markle y el príncipe Harry siguen disfrutando de su viaje oficial por Australia. El matrimonio aterrizó en este país justo cuando Kensington Palace anunciaba que la pareja estaba esperando su primer hijo, cinco meses después de que se dieran el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor.

Los duques de Sussex no han parado de protagonizar actos desde que llegaron. Recibieron las felicitaciones de los ciudadanos, han sido sorprendidos con los primeros regalos para su bebé e incluso hemos podido ver a Meghan Markle presumiendo de tripita de embarazada. Sin embargo, no todo ha sido bueno, ya que este miércoles han protagonizado una polémica sin quererlo.

Todo empezaba cuando el príncipe Harry se preparaba para dar un discurso bajo una intensa lluvia. Uno de los guardaespaldas se ha dirigido hasta Harry para cubrirlo con su paraguas, pero el príncipe le ha hecho saber que “ya tengo a mi mujer”. Y es que Meghan se encontraba detrás con otro paraguas y no ha dudado en resguardar a su marido de la lluvia.

Royal Tour: “There’s a lot to celebrate here in the ‘City of Smiles’ – Harry speaking to the crowd at the giant picnic in Dubbo’s Victoria Park. “And the rain was a gift.” #RoyalTour #7News pic.twitter.com/h9Z51JEDd7

— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 17 de octubre de 2018