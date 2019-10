Meghan Markle demanda a un periódico por el acoso y Harry recuerda lo que sufrió Lady Di

La prensa británica le declaró la guerra mediática a Meghan Markle en el instante mismo en el que se descubrió que mantenía una relación con el príncipe Harry. Desde entonces han pasado infinidad de acontecimientos, desde una boda al nacimiento de su primer hijo, Archie Harrison, pero el foco de atención de los medios sigue siendo el pasado oscuro y los entuertos familiares de la exactriz, ahora duquesa de Sussex. Hasta ahora. Meghan Markle ha dado un golpe en la mesa y ha decidido demandar al diario ‘Mail on Sunday’ para frenar lo que considera un acoso, tras publicar una carta privada escrita a su padre, que fue previamente manipulada con descaro.

Meghan Markle se ha cansado

La mujer del príncipe Harry no está dispuesta a ser diana de todas las críticas y que su imagen pública sea pisoteada casi a diario en los medios británicos. No hay semana en la que la palabra “polémica” se asocie a su imagen y ahora ha decidido pedir amparo en los tribunales para que su caso no se asemeje a lo que le sucedió a la princesa Diana de Gales.

El comunicado de Harry y Meghan Markle

“Como pareja, creemos en la libertad de los medios y el reporterismo honesto y objetivo. Lo consideramos una piedra angular de la democracia y, en el estado actual del mundo, a todos los niveles, nunca hemos necesitado de forma tan notable a unos medios responsables”, comenzaba el comunicado de prensa redactado por los duques de Sussex para explicar el motivo por el que emprende acciones legales contra ‘Mail on Sunday’.

Harry ve a su mujer como una víctima

“Desafortunadamente, mi esposa se ha convertido en una de las últimas víctimas de una prensa británica de tabloides que organiza campañas contra individuos sin pensar en las consecuencias. Una campaña despiadada que se ha incrementado a lo largo del último año, durante su embarazo y mientras criamos a nuestro hijo recién nacido”, continúa explicando el príncipe Harry, que sale en defensa de su mujer frente a los duros ataques.

Denuncia las noticias “falsas y maliciosas”

“Hay un coste humano para esta propaganda incansable, específicamente cuando se sabe que es falsa y maliciosa. Y pese a que hemos seguido poniendo buena cara, y es algo con lo que muchos podéis empatizar, no puedo empezar a describir lo doloroso que ha sido”, prosigue el hijo menor del príncipe Carlos de Inglaterra y la desaparecida Lady Diana.

Las mentiras, una bola cada vez más grande

“En la era digital de hoy en día, las invenciones de la prensa son reutilizadas como verdad a lo largo del globo. La cobertura de un día ya no es el papel de usar y tirar del día siguiente. Hasta ahora, hemos sido incapaces de corregir las continuas tergiversaciones, algo de lo que algunos de estos medios eran conscientes y, por tanto, explotaron de forma diaria e incluso a cada hora”, continúa denunciando.

¿Por qué toman acciones legales?

“Es por esta razón que vamos a emprender acciones legales, un proceso en el que llevamos trabajando desde hace meses. La cobertura positiva de la última semana por parte de esas mismas publicaciones ilustra los dobles estándares de esta prensa en específico, que se ha dedicado a denigrarnos día tras día durante los últimos nueve meses. Han sido capaces de crear mentira tras mentira simplemente porque Meghan Markle no ha estado presente en público durante su baja por maternidad. Es la misma mujer que hace un año en nuestro día de bodas, de la misma forma que es la mujer que habéis visto en esta gira africana”, relata el texto redactado por el príncipe Harry con ayuda de su equipo legal, que ya ha emprendido acciones legales para frenar tal acoso.

Una carta falsa de Meghan Markle

El motivo que ha hecho estallar al príncipe Harry y a Meghan Markle es la publicación de una supuesta carta escrita por ella publicada en el ‘Monday on Sunday’. El destinatario supuesto sería su padre, Thomas Markle, tal y como apunta ‘The Guardian’, poco después de su boda y el escándalo que supuso su ausencia en el enlace.

Harry habla de la polémica carta

“El contenido de esa carta privada fue publicado de forma ilegal y con una intención destructiva para manipularte a ti, el lector, y avanzar la agenda con la que ese medio en cuestión pretende divertirnos. Además de la publicación ilegal de ese documento privado, os engañaron de forma intencionada omitiendo de forma estratégica algunos párrafos, frases específicas e incluso palabras concretas para enmascarar las mentiras que perpetuaron durante más de un año”, denuncia públicamente el príncipe Harry.

La única solución: plantarles cara ante el juez

“Llega un punto en el que lo único que queda hacer es plantarle cara a este comportamiento, porque destruye a personas y destruye vidas. Simple y llanamente, es bullying, algo que atemoriza y silencia a la gente. Todos sabemos que esto no es aceptable a ningún nivel. No podemos creer ni creeremos en un mundo donde no se asumen responsabilidades por esto. Pese a que esta acción legal no sea la más segura, es la correcta. Porque mi mayor miedo es que la historia se repita”, cierra Harry, preocupado en que Meghan Markle se convierta en el fiel -y trágico- reflejo de su madre, Lady Di.