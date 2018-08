Meghan Markle obtiene el aprobado en sus 100 días como Duquesa

5 LABOR SOLIDARIA

A los británicos les encanta que se haya centrado en las labores sociales y benéficas, en la senda que abrió la fallecida Princesa Diana. En esto tanto Harry como ella lo tienen muy claro y patrocinan un buen número de causas, con especial empeño en ayudar a los veteranos y heridos de guerra y a las personas con problemas mentales. Junto a los duques de Cambridge, Harry y Meghan crearon la Royal Foundation, que canaliza todos estos intereses e incluye Heads Together.

SU FAMILIA, SU ÚNICO DOLOR

Si en algún sentido Meghan ha protagonizado titulares amargos no ha sido por ella misma, sino por su entorno. Su familia ha sido y es todo un quebradero de cabeza. Ya antes de la boda, comenzaron hablando en los medios sus hermanos mayores, fruto del primer matrimonio de su padre. Samantha, su hermana, llegó a afirmar que la actriz era una “trepadora social” y que Harry no se casara con ella. Luego su hermano Tom fue detenido por agredir a su novia. Y su padre, Thomas Markle, puso la puntilla cobrando un dineral por hacerse unas fotos días antes de la boda. Finalmente no acudió a Windsor, donde iba a ser el padrino. Una intervención de corazón a pocos días de la misma le valió como excusa. El hecho es que su relación actualmente es prácticamente nula. Meghan solo cuenta verdaderamente con su madre, Doria Ragland, quien podría mudarse próximamente a Londres.