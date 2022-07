A Meghan Markle se le han adjudicado infinidad de errores, desmanes e incluso delitos desde que anunciase su relación con el príncipe Harry de Inglaterra y entrase a formar parte de la familia real británica. Tanto es así, que es la razón por la que decidió precipitar su huida de Reino Unido para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Sin embargo, aunque lleve al otro lado del charco más de un año, siguen apareciendo graves acusaciones que vienen a ensuciar su imagen pública, como la que ha surgido ahora, que asegura que la duquesa de Sussex habría realizado bullying a su sobrina, la princesa Charlotte, hija del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Un suceso que ha sido esgrimido ahora como motivo real del enfrentamiento existente entre las mujeres de los nietos de la reina Isabel II.

Esta fea acusación de bullying a Meghan Markle a su pequeña sobrina ha aparecido recogida en el libro ‘Revenge’ de Tom Bower, el cual está generando mucha polémica y, por tanto, siendo uno de los libros más vendidos del momento. El escritor ha centrado su interés en un capítulo sucedido supuestamente entre la duquesa de Sussex y Kate Middleton, antes de que la actriz se convirtiese en esposa del príncipe Harry. Un suceso muy desagradable al acusarse a Meghan Markle de “aterrorizar” a la princesa Charlotte por un tema relacionado con el vestido de dama de honor y que terminó con Kate Middleton llorando desesperada durante su prueba de vestido para la boda de sus cuñados.

Por aquel entonces, Kate Middleton acababa de dar a luz a su tercer hijo, el príncipe Louis. Entre los nervios de una por haber sido mamá y los de la otra para que su boda fuese un éxito, ambas terminaron protagonizando una acalorada discusión: “La duquesa de Cambridge dijo que el vestido era demasiado corto y que no era de la talla de la princesa Charlotte”. Esta queja le sentó muy mal a su cuñada y, en presencia de su diseñadora, Claire Waight Keller, terminaron discutiendo acaloradamente al rechazar Meghan Markle cualquier apunte o reproche de Kate Middleton. Pero, según el autor del libro, lo peor llegó cuando Meghan comparó a Charlotte con la hija de su mejor amiga, Jessica Mulroney, quien también ejercía de dama de honor y que parece que el vestido le sentaba mejor que a su sobrina, como así se lo hizo saber a su madre. Un gesto feo que terminó por dinamitar su encontronazo.

Han pasado más de tres años y mucho se ha hablado sobre lo que sucedió antes de la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry entre la novia y Kate Middleton. Ahora, por fin, este escritor se ha atrevido a aventurar lo que sucedió entre bambalinas días antes del enlace real. Ahora se entiende un poco mejor por qué no tienen trato fluido, por qué se han hecho feos en público y por qué en privado ni median palabra y no disimulan que no son afines. Un ataque de Meghan Markle a la hija de Kate Middleton supuso el final de su vínculo como cuñadas, que tampoco era especialmente estrecho, pero que tras lo sucedido se convirtió en gélido.