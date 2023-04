El mundo aguarda con una gran expectación la Coronación de Carlos III y Camilla. Un evento histórico que tendrá lugar el próximo 6 de mayo y que Reino Unido festejará durante tres días. Varios representantes de las distintas monarquías británicas viajarán hasta Londres y podremos volver a ver al Príncipe Harry junto a su familia. Eso sí, el viaje lo hará solo puesto que Meghan Markle no ha confirmado su asistencia. A raíz de las informaciones que han salido a la luz sobre el motivo por el que no estará en el día más importante de su suegro, la duquesa de Sussex ha dado un paso al frente para aclararlo todo.

'Daily Telegraph' publicaba hace unos días que Meghan Markle no acudirá a la Coronación de Carlos III porque este no quiso interesarse por varios asuntos que ella misma denunció en su explosiva entrevista con Oprah Winfrey en 2021. En concreto, a las declaraciones que hacía referencia sobre su intento de quitarse la vida y los ataques racistas que recibió por parte de un miembro de la Familia Real. Esta información ha causado un gran revuelo y por ello Meghan Markle, a través de sus representantes, ha querido salir a explicar el motivo real por el que no estará junto a Harry en el día más importante para el Rey de Inglaterra. "La duquesa de Sussex está haciendo su vida en presente, no está pensando en las cartas de hace dos años que están relacionadas con conversaciones de hace cuatro años. Cualquier sugerencia de lo contrario es falsa y, francamente, ridícula", explica la exactriz en el comunicado enviado a 'Hello'. De la misma forma, insta a que acaben con el "agotador circo" que se está creando a raíz de todas las informaciones que están saliendo a este respecto.

Mientras que Harry viajará a la capital británica para estar junto a su padre para así mostrarle todos sus respetos y apaciguar las aguas entre ellos. Meghan Markle permanecerá en su mansión de Montecito, California, junto a sus hijos, Archie y Lilibeth. De hecho, la Coronación coincidirá en el tiempo con el cuarto cumpleaños del primogénito de los duques de Sussex. Un día muy especial que su madre no ha querido perderse.

Harry no tendrá ningún papel especial en la Coronación de Carlos III

El Príncipe Harry no tendrá un papel protagonista durante el evento. Al haber dado un paso atrás dentro de la Monarquía británica no podrá participar en la caminata de regreso al Palacio de Buckingham ni en otros actos del fin de semana. En cambio, su hermano y su sobrino, el Príncipe George, tendrán un papel relevante durante la ceremonia. Al igual que los nietos de la Reina Consorte Camilla. De la misma forma, también se llegó a negar que al hijo pequeño de Diana de Gales le preocupara el lugar en el que se iba a sentar dentro de la Abadía de Westminster.