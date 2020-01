3 Meghan Markle planea su salto a la política

Por otro lado, y según fuentes cercanas al matrimonio, Meghan Markle estaría planeando dar el salto a la política. «La duquesa de Sussex ha estado muy frustrada por no poder mostrar sus intereses políticos después de casarse con Harry. Tiene mucho interés en la política y tiene unas opiniones muy formadas, aunque no ha sido libre y no ha podido compartirlas», revelan al diario británico.