Los Príncipes de Gales y sus hijos, los exploradores más aventureros en el Día del voluntariado

Las celebraciones por la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra y Camilla como reina están llegando a su fin. Para cerrar con broche de oro el fin de semana de eventos y momentos históricos, en la agenda oficial se encontraba este lunes el 'Día del Voluntariado (The Big Help Out)'. Buckingham Palace quiere que este último día la sociedad británica se una en diversas causas sociales y se apoyen entre ellos. Para dar ejemplo los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton acudían junto a sus hijos como unos voluntarios más en Upton Scouts Hut.

Tiro con arco, cultivo de tierras...no se les ha resistido ni una de las actividades que estos "boy scouts" realizan al aire libre, como puedes ver en las imágenes que acompañan a esta información. En esta ciudad cerca de Londres, la organización está renovando y mejorando un edificio y por ello se han puesto manos a la obra. El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis acompañan a sus padres en este evento tan especial y también se han manchado las manos.

El más pequeño, de hecho, junto a su padre se subían a una excavadora y movían la tierra necesaria para las actividades a desarrollar. Nubes de azúcar, pintura, tiro con arco...nada se les ha resistido a estos pequeños exploradores. Los "boy scouts" surgieron en 1908 en Inglaterra y es un movimiento de unión con el medio ambiente y la sociedad muy arraigada. Los duques de Edimburgo, por su parte, también han participado en otro de los eventos, en esta ocasión con perros guías.

Los príncipes de Gales y su protagonismo tras la Coronación

Con la llegada de Carlos III a la cabeza de la monarquía británica, la línea de sucesión cambia. Tras la muerte de Isabel II tocaba coronar al nuevo rey y ahora todos suben una posición en dicha jerarquía. El heredero oficial al trono ahora es el príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y justo después su hijo mayor, el príncipe George. Por ello el primero se arrodilló ante el nuevo rey ante la atenta mirada de los asistentes y las cámaras para jurarle lealtad y fidelidad a él y a la Corona a la que sirve. Todos sus hijos ya son algo más mayores y, como futura familia real británica, Buckingham Palace no duda en incluirles en cada vez más eventos. En la Coronación ya tuvieron su espacio, protagonizando divertidos momentos como el príncipe Louis.

Sus bailes en el balcón de palacio saludando a todos o el sueño que le entró en la ceremonia de Coronación ya pasarán a la posteridad por su espontaneidad. Los dos mayores, por ejemplo, acompañan cada vez más a sus padres y se les pudo ver en el concierto programado para este pasado fin de semana. Al ritmo de Katy Perry, Nicole Scherzinger, Lionel Richie o Take That bailaron por la noche frente al escenario circular con la bandera de Reino Unido que estaba preparada. Fueron ellos los que acapararon todas las miradas al llegar a la Abadía de Westminster. De hecho, la diadema de Charlotte a juego con su vestido blanco, una réplica del que lleva Kate Middleton, fue de lo más comentado.

