Las sillas de 'segunda mano' que Carlos III ha elegido para su Coronación

La cuenta atrás ya ha comenzado. El próximo 6 de mayo Carlos III será el auténtico protagonista del día, pues se celebra su Coronación en la Abadía de Westminster en Londres. Una cita a la que está previsto que acudan unos 2.000 invitados, los cuales serán testigos de un momento histórico. Mientras muchos se preguntan cuál es el lugar elegido para que el monarca sea coronado, lo cierto es que la pregunta ya tiene respuesta. El hijo de Isabel II se sentará en una silla de 1308, y Camilla en el mismo asiento que acogió a su suegra hace más de 70 años, lo que deja ver que harán gala del reciclaje. Una forma de demostrar su austeridad en este sentido.

El Palacio de Buckingham ha explicado que se utilizará la silla de San Eduardo, fabricada hace más de 700 años, y que los nuevos reyes se sentarán en las sillas de Estado en diferentes momentos de la ceremonia. Se trata de reliquias históricas y de un valor incalculable, aunque ahora están siendo restauradas para que luzcan perfectas ese día. En concreto, se han usado esponjas para limpiar la silla, así como otros productos para dejarla como nueva.

Kristia Blessley, encargada de pinturas de la Abadía, ha dicho que poner a punto esta silla “es un verdadero privilegio”. “Es muy importante para la historia de nuestro país y en la historia de la monarquía y es realmente único como conservadora trabajar en algo que todavía se usa para la función original para la que fue hecha”, ha comentado en el Daily Mail.

No será este el único detalle que demuestra que no quieren derrochar, a pesar que todas las miradas estarán puestas en ellos. Prueba de ello que Camilla no estrene ni outfit ni tampoco corona, ya que se ha revelado que llevará exactamente lo mismo que en su día lució la reina Isabel. Además, recordemos que el número de asistentes es mucho menor a los que en su día invitó Isabel de Inglaterra: de 8.000 se ha descendido a 2.000.

Carlos III y Camilla lucirán también túnicas que ya han sido utilizadas por otros miembros de la Casa Real británica en otros acontecimientos. Los monarcas portarán estas prendas, a las que se les denomina Túnicas de Estado, después de que sean ungidos, coronados y entronizados en la ceremonia de Coronación celebrada en la Abadía de Westminster.