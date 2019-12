El príncipe Guillermo y Kate Middleton han vivido uno de sus momentos más especiales como padres. El pequeño Louis de Cambridge ha dicho sus primeras palabras y como no podía ser de otra forma, su madre ha querido presumir del mágico momento en un espacio de televisión. Eso sí, no ha sido ni «papá» ni «mamá» y desde luego no se lo podrían haber imaginado.

El príncipe Louis acapara todas las miradas en el ‘Trooping the Colour’

Durante un especial navideño de BBC con la famosa chef británica Mary Berry, la duquesa de Cambridge le confesó que su pequeño ya había dicho su primera palabra y que se quedó atónita al escucharla. «Una de sus primeras palabras fue Mary porque justo en la estantería de la cocina, a su altura, están todos mis libros de cocina. Además, tu cara está en todos tus libros por lo que él diría: ‘Es Mary Berry’. Definitivamente, si te viera, te reconocería», admite entre risas para sorpresa de la cocinera.

Sobre el especial navideño que han grabado los duques de Cambridge para BBC, Berry ha sido muy clara y ha explicado que no se ofrecieron a grabar solo para estrechar la mano con las personas invitadas. «Ellos quisieron involucrarse y quisieron ver hasta dónde podemos llegar. No se trata de solo una visita, ellos volverán y se interesarán por el dinero que se haya recaudado», afirmaba, tal y como recoge Daily Express.

No han sido muchas las ocasiones que hemos podido ver la carita del pequeño príncipe Louis, que en sus pocas apariciones hemos visto como ha ido creciendo con el paso de los meses. En su última aparición pública, durante el tradicional «Trooping the colour», el príncipe Louis acaparó todas las miradas y dejó en un segundo plano a Meghan Markle, quien reaparecía después de su baja maternal.