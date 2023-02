La ingeniosa respuesta de Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, sobre si irá o no a la Coronación de Carlos III

El hermano de la princesa Diana de Gales ha aclarado en un podcast si está o no invitado al gran día como rey del que fuera su cuñado.

La coronación de Carlos III está siendo el tema más candente de la sociedad británica del momento. Y más si nos atenemos a la lista de invitados que asistirá al gran evento social del año. El próximo 6 de mayo está marcado en el calendario en rojo; se trata de una ocasión histórica con cada detalle y el quién es quién 'lucha' por estar presente de un modo u otro. Quien esté fuera, es nadie. La información está llegando a cuentagotas y trata de mantenerse en secreto por parte de Buckingham, pero vamos teniendo algunas pistas. Por ejemplo, ¿acudirá el conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales?

El aristócrata ha pronunciado sus primeras palabras al respecto en el podcast de Jane Garvey y Fi Glover en Times Radio, llamado "Off Air". "No lo hubiera pensado. Creo que van solo unas dos mil personas", ha respondido a la consabida pregunta sobre si irá o no al evento. Es decir, que confirma que al menos sí ha recibido la invitación por parte de palacio.

Esta cifra llama la atención respecto a la cantidad de personas que asistieron a la coronación de la Reina Isabel II en 1953, que fue de unas ocho mil. "Hay una vieja corona dando vueltas por aquí en alguna parte, pero no la usaré pronto... No creo". Charles Spencer hace gala de flema británica.

Para él es inevitable pensar en su querida hermana, fallecida hace más de 25 años en un accidente en París. Cuando se casó con el entonces príncipe Carlos, Diana estaba llamada a ser la futura reina de Inglaterra. Pero todos conocemos cómo acabó la historia. Su hermano menor, de 58 años, quien estuvo muy presente en los funerales en memoria de la princesa, así lo cuenta: "Creo que eso es muy halagador. Obviamente, pienso en Diana cada día, pero un contexto diferente".

Charles Spencer, que heredó el título aristocrático de conde que ostenta su noble familia por vía paterna, desmitifica un poco todo el revuelo que despierta el tema de la Coronación: "Todo el asunto de la realeza... No lo encuentro tan interesante como otras personas, ¿sabes? Yo sigo con mi vida. La gente tiene asumido que me preocupa mucho, pero eso es solo una parte secundaria de mi vida".

Lo que deja en el aire es si finalmente asistirá o no a la solemne ceremonia que tendrá lugar en la abadía de Westminster de Londres. En ella Carlos III será entronizado siguiendo los rituales y la pompa de la monarquía británica, aunque ya fue proclamado rey el pasado 10 de septiembre. Tampoco se sabe si harán acto de presencia otros miembros de su familia en la Coronación del monarca.

Charles tiene otras dos hermanas, Lady Sarah y Lady Jane. Él se ha casado en tres ocasiones. Con su primera esposa, Victoria Lockwood, tuvo cuatro hijos: las gemelas Kitty (que es una famosa 'influencer') y Eliza, Katya y Louis. Con la segunda, Caroline Hutton, tuvo a Edmund Charles y Lara Caroline. Y fruto de su tercer matrimonio con la modelo y filántropa canadiense Karen Villeneuve, con la que sigue casado, han nacido su última hija, Charlotte Diana, que tiene 10 años. La llamó así precisamente en honor a su desaparecida hermana.

El conde Spencer no ha faltado a las grandes bodas reales de sus sobrinos, tanto la del príncipe Guillermo como la del príncipe Harry. Sería extraño no verle en la ceremonia de coronación de Carlos debido a sus cercanos vínculos con el actual heredero al trono. Charles Spencer reside en la mansión familiar de Althorp, donde reposan los restos de Diana de Gales en un panteón clásico al borde de un lago.