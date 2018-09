Kate retoma su agenda oficial tras seis meses de baja maternal

3 Apariciones públicas

Si bien desde ese día nunca llegó a estar desaparecida del todo. Pasado el primer mes empezamos a verla en algunos acontecimientos familiares u oficiales. Eso sí, con cuenta gotas y no siendo ella la titular. Así estuvo en el tradicional desfile del Trooping the Colour, uno de los actos con los que se celebra el cumpleaños de la reina Isabel; en mayo no faltó a la boda de sus cuñados Harry y Meghan; en julio asistió al bautizo del pequeño Louis; y poco después acudió a un par de jornadas del torneo de tenis de Wimbledon. Hace solo unos días era una de las invitadas en la boda de su amiga Sophie Carter, en Norfolk.