No hay duda de que Carlos III y Camilla son los protagonistas de la Coronación. Sin embargo, hay otros miembros de la familia real británica que acaparan toda la atención. Es el caso del príncipe Guillermo, que tendrá un papel importante durante este acontecimiento histórico. Aunque se mantendrá en un segundo plano, Kate Middleton también será foco de todas las miradas. Y es que ambos se convierten desde hoy en príncipes de Gales. Su hijo George también vive este acto con emoción, ya que formará parte del grupo de pajes reales que acompañarán a los protagonistas.

El hijo mayor del rey Carlos III tiene este sábado una función reseñable. Y es que será la única persona que se arrodille antes el rey durante el servicio religioso que se celebra este sábado 6 de mayo en la Abadía de Westminster. También dirá unas palabras ante todos los presentes. Este detalle lo ha dado a conocer el arzobispo de Canterbury a Lambeth Palace: "Yo, Guillermo, Príncipe de Gales, te juro mi lealtad, mi fe y mi verdad. Me doy a ti como tu siervo en cuerpo y alma. Con la gracia de Dios".

Antes de la entrada del rey, la corona, el orbe y el cetro se han trasladado hasta la zona del altar, ya que han sido utilizado para las distintas etapas de la coronación. Carlos III ha llegado a la Abadía de Westminster acompañado por su nieto George, que ha llevado la pesada túnica de su abuelo junto a otros pajes reales. Guillermo y Kate iban también tras él, cerrando el cortejo del rey. La entrada de Guillermo no ha pasado desapercibida para su hermano Harry, que estaba ya en el interior de la Abadía. Los príncipes de Gales han elegido para la ocasión unos looks aptos para un día histórico.

Los objetos necesarios para la coronación han llegado antes del rey

Kate Middleton no ha pasado desapercibida con el look que ha elegido para la ocasión. Ha elegido un vestido de Alexander McQueen en crepé de seda color marfil con lingotes de plata y bordados de hilo con motivos de rosas, cardos, narcisos y tréboles. No han pasado desapercibidos los pendientes de perlas y diamantes pertenecientes a Diana de Gales y el collar de festón de Jorge V, que se hizo en 1950 a pedido del monarca para su hija, la entonces princesa Isabel. Además, lleva un tocado de Jess Collett x Alexander McQueen con lingotes de plata, cristal y bordado de hojas tridimensionales con hilo de plata.

Impecables a su llegada a la Abadía de Westminster

Guillermo ha vestido el uniforme de gala de la Guardia Galesa, confeccionado con piel de ante de lana escarlata de Hainsworth, con botonadura sencilla y cuello alto. El bordado con hilo dorado del cuello, puños y faldas traseras ha sido realizado a mano. El puerro plateado en el cuello es el emblema de la Guardia Galesa, de la que Guillermo es coronel desde diciembre de 2022 . Los botones dorados de su chaqueta representan la insignia del regimiento y la insignia en el lado izquierdo son sus alas de piloto de helicóptero que consiguió mientras prestaba servicio en la Real Fuerza Aérea. Además ha lucido las medallas de los Jubileos de oro, diamante y platino de su abuela. Los pantalones están hechos de lana oscura con rayas escarlata. Además ha lucido el manto de la Orden de la Jarretera así como el collar de la que es la orden de caballería más importante y antigua de Reino Unido.