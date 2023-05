Kate Middleton también suscita críticas: ¿tocaba ella el piano en Eurovisión o no?

Kate Middleton dejó al mundo con la boca abierta durante la gala final de Eurovisión 2023, que tuvo lugar en Liverpool, cuando apareció en un vídeo tocando el piano en una versión muy especial de la canción de Ucrania "Stefania", ganadora de la anterior edición del festival. La sorpresa fue mayúscula al comprobar sus buenas dotes musicales. Sin embargo, aunque fue mayoritariamente aplaudida y cuestión de minutos se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales, la princesa de Gales también ha suscitado críticas. ¿Es posible? Sí, aunque parezca increíble, sí.

Kate Middleton, sentada en un salón del palacio de Windsor y vestida con un glamouroso vestido asimétrico azul (dicen que en homenaje a la bandera de Ucrania), parecía un sueño recorriendo las teclas con delicadeza. Ella daba otra cara de la realeza británica, preparada, sensible y cultivada. Tampoco es la primera ocasión en la que un Windsor se 'ha bajado a tierra' para mostrarse cercano y natural. Recordemos cuando la mismísima reina Isabel hizo un sketch junto al 'James Bond' Daniel Craig para los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 o cuando participó en otro con el Oso Paddington para su Jubileo de Platino, en junio de 2022, solo tres meses antes de su muerte.

Tampoco era el debut de Kate Middleton como pianista. En 2021 la Casa Real publicó otro vídeo de la princesa tocando mientras acompañaba al cantante y compositor Tom Walker para el tradicional Concierto de Navidad en la Abadía de Westminster. Ha sido precisamente sobre esta base sobre la que muchos internautas han hecho las comparaciones con su nueva actuación.

Después de su cameo eurovisivo, las redes sociales, en especial Twitter y Tik Tok, se llenaron de clips mezclando ambas interpretaciones. Y a algunos no les convenció en absoluto su evolución. "Ha tocado todas las notas, pero no necesariamente en el orden correcto", decía un usuario. "Yo toco desde hace tres años y tomo lecciones. El piano no es fácil. La forma en cómo colocó su dedo es incómoda... Lo siento, solo está actuando. Espero que esto le permita encontrar un empleo", criticaba otro.

La princesa melómana

En este sentido ha surgido incluso una teoría de la conspiración, afirmando que había un músico de verdad tocando al fondo y que Kate Middleton solo fingía, pues solo lleva dos años estudiando este instrumento y no desde pequeña, como se ha dicho. Según estos, la actuación sería solo un acto de propaganda de la realeza británica destinado a seducir a las masas. Y ya sabemos que Kate Middleton es su mejor embajadora.

Los más irónicos no se cortaban en señalar el 'cringe', o verguenza ajena, que les provocaba la imagen de la princesa como si fuera una virtuosa del piano. "Fue doloroso de ver, con miedo", decía uno. Otro usuario recalcaba con cierto retintín la perfección en todo que demuestra Kate Middleton: "¿Hay algo que la princesa Catherine no pueda hacer?".