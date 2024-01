La inesperada baja del príncipe Guillermo deja 'vacío' el trono de los Windsor

La noticia de que Kate Middleton (42) ha sido operada de una cirugía abdominal, que la mantendrá alejada de la vida pública al menos hasta abril, desató ayer todas las alarmas. Cuando aún se estaba digiriendo esto, poco después anunciaban que su suegro, el rey Carlos III (75), será intervenido en los próximos días de un tumor en la próstata.

Aunque desde Buckingham no han querido revelar más detalles, especialmente cumpliendo con los deseos de la princesa de Gales de mantener su privacidad al respecto, lo cierto es que esta serie de acontecimientos ha dado un vuelco a los Windsor. Porque las bajas no acaban aquí: el príncipe Guillermo de Inglaterra ha manifestado que estará ausente durante la convalecencia de su esposa en el hospital. Este mediodía ha sido captado con gesto de preocupación yendo a visitar a su esposa. Así que ahora ¿quién se queda al mando del trono?

La decisión del actual heredero británico ha causado una enorme sorpresa, precisamente por la circunstancia de que se va a producir un vacío en la cabecera de la monarquía. Sus primeros puestos no están disponibles. Esta situación es completamente inédita hasta la fecha. Esta baja temporal de Guillermo se reducirá, en principio, al ingreso hospitalario de Kate (previsto para 10 o 15 días).

Ante la incertidumbre del verdadero estado de la princesa, desde palacio se han apresurado a desmentir que se trate de un cáncer, afirmando que Kate "se encuentra bien" después de pasar por el quirófano. A partir de ahora no facilitarán más información si la misma no es relevante. La princesa de Gales ingresó en The London Clinic, en el barrio de Marylebone, el pasado martes 16 de enero para someterse a una "cirugía programada", tal y como reza el comunicado oficial, que se emitió un día después, el 17 de enero, una vez llevada a cabo.

El príncipe Guillermo ha decidido despejar su agenda y posponer los actos previstos para estar al lado de su esposa en estos momentos. Y también para cuidar de la intendencia de su casa, con tres hijos pequeños: George (10), Charlotte (8) y Louis (5). Además se han sumado a este equipo de apoyo los padres de la princesa, Carole y Michael Middleton, y su hermana, Pippa.

Los Windsor, listos para sustituir al rey Carlos y al príncipe Guillermo

El rey Carlos III será operado la semana que viene de un tumor benigno en la próstata, para lo cual los médicos le han recomendado reposo y él ya ha cancelado sus compromisos oficiales.

De manera que ahora se ha producido un inesperado vacío en palacio. ¿Quién se ocupará de representar a la institución? Hay varias posibilidades. Primero está la reina consorte Camilla, aunque sería comprensible que también ella desee cuidar de su esposo. Después pasamos a la princesa Ana (73), hermana del monarca y uno de los miembros de los Windsor mejor valorados y más trabajadores para la institución. Después de ella el testigo se dirige hacia su hermano menor, el príncipe Eduardo (59), actual duque de Edimburgo.

Al margen de todo quedan el príncipe Harry y el príncipe Andrés. El primero por su decisión de abandonar la primera línea activa de la realeza británica (a raíz del famoso 'Megxit') y el segundo, apartado de las tareas oficiales a causa de sus escándalos por supuestos abusos sexuales.

En Reino Unido no dan crédito ante el 'agujero negro' que se va a producir en la jefatura del Estado, algo que consideran "dramático". Aunque el soberano solo estará inoperativo durante unos días, el hecho de que su ausencia coincida también con la de los príncipes herederos no deja de resultar chocante.