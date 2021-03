Kate Middleton ha reaparecido tan solo un días después de la entrevista de sus cuñados, Meghan Markle y el príncipe Harry

Este domingo se emitió una de las entrevistas más esperadas de todos los tiempos, la de Meghan Markle y el príncipe Harry. Los duques de Sussex se sentaron para hablar con Oprah Winfrey en la cadena CBS donde relataron los momentos más duros que vivieron a lo largo de los últimos años. La que fuera actriz de ‘Suits’ reveló los pensamientos suicidas que tuvo durante su estancia en Buckingham: «Me daba vergüenza sobre todo por Harry. Pero, no quería estar viva. Fue algo muy real y me asustaba. Era un pensamiento constante», desvelaba completamente rota. Meghan también habló de su relación con Kate Middleton. Precisamente, ha sido Kate la que tan solo horas después de la famosa entrevista ha reaparecido.

Kate Middleton siguió con su agenda de actos tras la entrevista de los duques de Sussex

La duquesa de Cambridge reapareció este lunes a través de una conversación de manera telemática con Jasmine Harrison, la mujer más joven en remar en solitario el Atlántico el mes pasado, completando la fila récord de 3.000 millas el 20 de febrero a los 21 años. Una mujer poderosa con la que Kate quiso charlar este lunes con motivo del Día Internacional de la Mujer. «Celebramos su notable logro y el poder que tiene para motivar e inspirar a las mujeres de todo el mundo. El viaje le llevó 70 días, tres horas y 48 minutos», escriben desde el perfil de Instagram de los duques de Cambridge donde compartieron un fragmento de la conversación entre Kate Middleton y Jasmine Harrison.

Apenas unas horas después de que Meghan y Harry concedieran la entrevista, Kate Middleton ha seguido con su agenda oficial. Lejos de esconderse, ha seguido con sus compromisos profesionales. Esta conversación ha tenido lugar desde el despacho de la duquesa de Cambridge en la que ha conversado a través de una videollamada. Una aparición que ha tenido lugar tan solo unas horas después en la que Meghan Markle reveló que fue Kate Middleton quien le hizo llorar a ella y no al contrario como se había dicho.

El motivo por el que Kate habría hecho llorar a Meghan Markle

A lo largo de estos años, mucho se ha rumoreado sobre la relación que tenían Meghan Markle y Kate Middleton. Pues bien, ahora ha sido la propia duquesa de Sussex la que ha hablado de ello. Ha querido aclarar la famosa polémica de los trajes de las damas de su boda con Harry. No fue ella quien hizo llorar a Kate Middleton. Meghan asegura que no quiso desprestigiar a nadie por esto y que su cuñada se disculpó con flores y que se responsabilizó por ello. Ha querido dejar claro que no va a entrar en más detalles porque no sería «justo» para Kate, asegura.