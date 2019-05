6 Los duques de Cambridge ya conocen a su sobrino

Mucho se estaba hablando en los últimos días sobre la visita (o todavía no visita) de los duques de Cambridge al pequeño recién nacido. No ha sido hasta ocho días después cuando estos han acudido a conocerlo… Eso sí, lo han hecho solos. Sus hijos, Charlotte, George y Louis, todavía no han conocido a su primo pequeño.