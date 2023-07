La comentada 'cobra' de Kate Middleton a Roger Federer en Wimbledon

El torneo de Wimbledon, el más importante del mundo sobre hierba, ya está en marcha. Con él han vuelto las emociones a la pista y también en las gradas, donde los famosos se mezclan entre los espectadores, los 'royals' entre ellos. Kate Middleton ha esperado hasta la segunda jornada para hacer su triunfal regreso a esta cita deportiva. Espléndida con un conjunto de aires ochenteros (chaqueta 'oversize' con doble botonadura en color verde menta junto a una falda plisada larga blanca -muy Lady Di-), la princesa de Gales se preparaba para una jornada muy especial.

Y es que a su lado iba a estar nada menos que Roger Federer, antiguo número uno del tenis y para muchos el mejor jugador de la historia. Además, como añadido personal sentimental, el suizo también es el gran ídolo de su madre, Carole Middleton. Este encuentro en la cumbre se saldó también con una curiosa anécdota que casi hace saltar el estricto protocolo por los aires.

Ambos se sentaron en sus sitios reservados en el Palco Real, desde donde tenían una vista privilegiada del partido en cuestión, que tuvo lugar entre Elena Rybakina y Shelby Rogers. Aunque las miradas se centraron en esta bonita 'pareja', no olvidamos que junto a Roger Federer estaba su esposa, Mirka Vavrinec, con la que se casó en 2009 y tiene cuatro hijos, dos gemelas (de casi 14 años) y dos gemelos (9).

El tenista, ya retirado, es el que más títulos de Wimbledon atesora (ocho) y como tal campeón fue recibido por el público. Un sonoro y largo aplauso le hizo sonrojarse, y la primera aplaudiéndole era la propia Kate. Este homenaje se completó con un vídeo recopilatorio de sus mejores momentos en la hierba, que casi hizo sonrojar a Federer y levantó a todos. Está claro que el campeón sigue siendo el más querido para el foro de Wimbledon pase el tiempo que pase.

En ese instante, Federer dio un beso en la mejilla a su mujer y, a continuación, se acercó a Kate Middleton con la intención de hacer lo mismo, pero al ver que la princesa no respondía a su avance y se limitaba a asentir con la cabeza mientras le aplaudía, Federer se dio cuenta de que no debía traspasar el protocolo y se limitó a poner suavemente su mano sobre la espalda de la princesa en señal de agradecimiento. Una simpática 'cobra' que no pasó inadvertida para los presentes.

En otro sentido, Kate Middleton (41) hizo realidad el sueño de su madre al compartir espacio y charla junto a Federer, que es el ídolo confesado de su madre y su gran 'amor'. De hecho, ya en el documental de 2017 "Our Wimbledon" (BBC), la princesa de Gales llegó a revelar este dato: "Roger es el galán de mi madre". Durante el partido, Kate y Roger intercambiaron impresiones y hasta parecía que el extenista le daba algunas explicaciones sobre el devenir del encuentro.

Kate Middleton también es una gran aficionada al deporte de la raqueta. Es más, hace escasos días, poco antes del inicio de Wimbledon, la princesa y Federer se citaron en la cancha para conocer de primera mano el trabajo de los recogepelotas. Allí protagonizaron simpáticas imágenes y también intercambiaron algunos golpes que demuestran que Kate tiene buenas cualidades para el tenis. El mejor tenista de todos los tiempos así se lo reconoció. Lo de la 'cobra' queda perdonado.