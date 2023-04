Kate Middleton copia uno de los mejores trucos de la Reina Letizia

Hoy Kate Middleton ha acudido 'por sorpresa' (dicen los medios británicos) a un banco solidario infantil situado en Windsor, localidad donde reside junto a su marido y sus tres hijos desde el pasado verano. Sonriente, radiante y casual. ¿Por qué nos recordaba tanto a la Reina Letizia? Tenemos que hablar de su calzado.

Es bastante raro ver a la princesa de Gales con zapato plano, pero en esta ocasión no dudó en calzarse unas coquetas bailarinas de puntera con una gran hebilla, de la firma Boden para más señas, cuyo precio ronda los 150 euros. Más allá de las deportivas, que Kate ha llevado en otros compromisos de corte desenfadado, lo cierto es que casi siempre luce salones de tacón alto o botas. Bailarinas, prácticamente nunca. Y eso nos conduce a Doña Letizia, quien después de tantos años de 'stilettos' y demás, desde hace un tiempo combina a la perfección los tacones con una bajada a tierra mucho más cómoda. Como sabemos, nuestra Reina padece Neuroma de Morton, una dolencia de pies, lo cual hace que de vez en cuando tenga que descansarlos de tanto ajetreo.

No sabemos si este es el caso de la princesa de Gales. Esta era una visita más o menos privada, sujeta al protocolo justo, así que Kate Middleton prefirió acudir con un look más relajado. Aún así, vemos otros puntos en común con la soberana española. La chaqueta cruzada de Reiss (firma de la que Letizia tiene una falda plisada en negro y rosa), el top crudo por debajo y los pantalones pitillo negros, ¿acaso no podría llevarlos la mismísima Letizia? Hasta los aritos dorados como pendientes sugieren una inequívoca 'inspiración Letizia'. Nosotros vamos a barrer para casa...

Durante esta visita al banco infantil, Kate Middleton comprobó de primera mano los productos donados para destinarlos a las familias más desfavorecidas con niños pequeños. Parece ser que la 'royal' les escribió interesándose por su trabajo, al igual que ha hecho con otras organizaciones benéficas del entorno. Esta es una de las cuestiones en las que también se ha volcado durante su labor oficial. Allí inevitablemente le preguntaron por el príncipe Louis, su hijo menor, quien un día antes había cumplido 5 años. Por cierto, las dos fotos oficiales publicadas por la Casa Real británica no han sido obra de la orgullosa mamá, quien es la retratista perfecta de la familia, sino de Millie Pilkington. La esposa del príncipe Guillermo no pudo evitar sonreír y suspirar al ver lo rápido que pasa el tiempo.

La familia Windsor se encuentra en plena cuenta atrás para la Coronación de Carlos III y Camilla, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la abadía de Westminster, Londres. Será el gran escaparate mundial para el veterano monarca, que ha esperado hasta casi los 75 años para subir al trono, pero muchos otros ojos estarán puestos en las damas de la realeza. Entre ellas, Kate Middleton es la top, ya que en el futuro se convertirá en la reina consorte de Inglaterra. De momento, descansa sus pies...