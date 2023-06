Kate Middleton causa sensación en Ascot con un vibrante vestido rojo de Alexander McQueen

Este viernes 23 de junio se ha celebrado el último día de Royal Ascot 2023 y los Príncipes de Gales han sido los grandes protagonistas. Sin embargo, Kate Middleton se ha llevado todas las miradas gracias al look rojo de Alexander McQueen que ha elegido para la ocasión. Un estilismo inusual en la Princesa de Gales que ha dejado a todos sin palabras.

Kate Middleton ha dejado atrás los colores pasteles y ha sorprendido en Ascot con un vibrante vestido rojo de escote cruzado y largo midid Alexander McQueen, su diseñador fetiche. Se trata de un elegante diseño que favorece su figura gracias al escote en V, la falda de vuelo y las mangas abullonadas. Para completar el look, la Princesa de Gales ha vuelto a apostar por un tocado de rabia del sombrerero de los aristócratas, Philip Treacy, con flores del mismo color del vestido, unos salones rojos de la firma italiana Jennifer Chamandi y un bolso de mano de Hermès.

Igualmente, lo más destacado del look elegido por Kate Middleton han sido unos pendientes colgantes de estilo flamenco de Sézane. Se trata de un modelo bañado en oro y con cuentas negras que elevan su estilismo. No es la primera vez que la Princesa de Gales apuesta por unos complementos de esta firma parisina para completar sus looks.